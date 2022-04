7 detalhes que você perdeu no retorno de Better Call Saul na Netflix

Atenção! Pode conter spoilers da temporada final de Better Call Saul.

Better Call Saul, série derivada de Breaking Bad, teve sua sexta e última temporada lançada nesta terça-feira, 19 de abril.

Nesta data, os dois primeiros episódios foram lançados, e o restante deve chegar à plataforma de streaming um por semana, em um método que prolonga a duração da temporada de despedida.

E enquanto não chega a hora de dar adeus, confira sete detalhes e curiosidades sobre a temporada final de Better Call Saul, com informações do portal Insider.

A cena de abertura

Em um painel do PaleyFest, no início de abril, o co-showrunner Peter Gould revelou o segredo por trás da cena de abertura, que mostra as gravatas caindo lentamente: na verdade, a cena foi capturada com 180 a 200 quadros, o que é muito rápido.

A foto do cavalo

Na quinta temporada, Kim mostrou uma foto ao Jimmy e sugeriu que Kevin copiasse a imagem do cavalo para criar a logo do Mesa Verde, sem creditar ou compensar o fotógrafo original. A foto agora está em uma caixa de itens sem valor.

A rolha de Zafiro Añejo

Na segunda temporada, Jimmy e Kim convenceram um homem a comprar doses de 50 dólares de uma tequila cara; na terceira, Jimmy compra uma garrafa dessa tequila para Kim e ela guarda a tampa, que agora está na casa de Saul.

Lalo precisa de alguém com bigode

Após escapar dos assassinos contratados para matá-lo, Lalo precisa fingir sua própria morte. Para isso, precisa de um dublê de corpo, e pede a um cara parecido com ele para raspar toda a barba, exceto o bigode, para a semelhança ser ainda maior.

El Camino

El Camino foi o nome da sequência de Breaking Bad, lançada em 2019 com Aaron Paul. Jimmy e Kim se encontram em um restaurante com o mesmo nome.

A lista do clube de golfe

O novo episódio de Better Call Saul mostra uma lista com os nomes do membros do grupo de golfe, e vários deles são membros da equipe da série, incluindo Werner Werner Hahnlein, Mark Gutierrez, Jonathan Griego e Whitney Guaderrama.

O carro de Jimmy

Jimmy precisou abandonar sua Suzuki Esteem no exército, e agora está dirigindo um Ford Taurus marrom alugado. Na cena, Kim diz que seu alter ego Saul Goodman não deveria estar dirigindo um Ford Taurus, e sim algo vistoso e de fabricação americana. Será que já veremos ele com o seu famoso Cadillac branco?

Os novos episódios de Better Call Saul já estão disponíveis na Netflix.