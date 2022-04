7 dramas românticos da Netflix para ver após Ainda Estou Aqui

Sucesso na Netflix, o drama romântico Ainda Estou Aqui domina o Top 10 da plataforma. Desde seu lançamento original, o filme garantiu o Número 1 em diversos países, incluindo o Brasil. Quem já conferiu a emocionante trama do longa quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que ele está se comunicando com ela do além”, indica a sinopse oficial de Ainda Estou Aqui na Netflix.

Protagonizado por Joey King (A Barraca do Beijo), Ainda Estou Aqui conta também com Kyle Allen (American Horror Story), Kim Dickens (Fear the Walking Dead) e John Ortiz (O Lado Bom da Vida) no elenco.

Confira abaixo os 7 melhores dramas românticos para assistir na Netflix após Ainda Estou Aqui.

Perfeita Para Você

Perfeita Pra Você é uma ótima sugestão para fãs de dramas românticos. No longa, Abbie e Sam se conhecem desde a infância e sabem que são almas gêmeas, destinadas a ficarem juntas para sempre. No entanto, a relação sofre um duro golpe quando Abbie é diagnosticada com câncer terminal.

O filme é protagonizado por Gugu Mbatha-Raw (A Bela e a Fera) e Michiel Huisman (A Maldição da Residência Hill). Por sua trama tocante, Perfeita Para Você é garantia de lágrimas até mesmo para os espectadores mais durões.

Por Lugares Incríveis

Baseado no romance de Jennifer Niven, Por Lugares Incríveis também é garantia de choro na Netflix. O filme acompanha a trama de Violet e Theodore, dois jovens que vivem momentos difíceis e criam uma grande conexão emocional em meio a uma jornada transformadora pelos brilhantes cenários do interior dos Estados Unidos.

O filme conta com ótimas performances de Elle Fanning (The Great) e Justice Smith (Generation) como os protagonistas Violet e Theodore. O elenco de Por Lugares Incríveis conta também com Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse), Felix Mallard (Ginny & Georgia) e Luke Wilson (Legalmente Loira).

Querido John

Considerado um clássico do cinema de romance, Querido John é baseado no livro homônimo escrito por Nicholas Sparks. No filme, um soldado americano em licença desenvolve uma grande paixão por uma estudante universitária. Entretanto, quando ele precisa voltar à guerra, o casal passa a trocar cartas para manter acesa a chama do amor.

Querido John tem Channing Tatum (Magic Mike) como o personagem título, e Amanda Seyfried (Meninas Malvadas) como a namorada Savannah. O elenco do filme é completado por Henry Thomas (A Maldição da Residência Hill) e Richard Jenkins (A Forma da Água).

Nossas Noites

Nossas Noites faz sucesso na Netflix ao acompanhar uma história de amor ambientada na terceira idade. No longa, os viúvos Addie e Louis decidem dormir na mesma cama para espantar a solidão. Entretanto, eles acabam desenvolvendo fortes sentimentos e embarcando em uma jornada de paixão, companheirismo e intimidade.

Um dos trunfos de Nossas Noites é seu elenco de estrelas, formado por veteranos do cinema como Jane Fonda (Grace & Frankie), Robert Redford (Capitão América: Soldado Invernal) e Bruce Dern (Os Oito Odiados).

A Última Carta de Amor

Baseado no livro de JoJo Moyes, A Última Carta de Amor é um dos filmes mais emocionantes da Netflix. Ambientado em duas épocas diferentes, o longa acompanha a história de uma repórter que encontra várias cartas de amor escritas em 1965. Ao decidir investigar essa história, ela acaba descobrindo um tocante romance secreto.

Dirigido por Augustine Frizzell, A Última Carta de Amor é protagonizado por Felicity Jones (O Espetacular Homem-Aranha) e Shailene Woodley (Big Little Lies). Callum Turner (Animais Fantásticos), Ncuti Gatwa (Sex Education) e Joe Alwyn (Duas Rainhas) também estão no elenco.

Blue Jay

Mais drama do que romance, Blue Jay é ancorado por uma poderosa performance de Sarah Paulson. No filme, dois ex-namorados da época do colégio se reencontram na vida adulta – e trocam ideias sobre a paixão e os arrependimentos que viveram. O longa é uma ótima reflexão sobre o poder do amor e do tempo.

Além de Sarah Paulson (American Horror Story), Blue Jay tem Mark Duplass (Creep) como co-protagonista. Lançado originalmente em 2016, o longa recebeu grandes elogios da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

6 Anos

6 Anos aborda como o tempo influencia os relacionamentos juvenis. Com uma trama realista e interessante, o longa garantiu muitos elogios da imprensa especializada. O filme acompanha a história de Mel e Dan, um jovem e intenso casal que, após 6 anos de relacionamento, se forma na faculdade e encara complexas decisões profissionais.

No papel do casal de protagonistas estão os atores Ben Rosenfield (Mrs. America) e Taissa Farmiga (American Horror Story). Um aspecto interessante de 6 Anos é o fato de grande parte do diálogo ter sido improvisada pelos atores.

Alguns filmes acima não são produções originais da Netflix. Então, vale a pena assistí-los antes que eles deixam a plataforma. Ainda Estou Aqui está disponível na Netflix.