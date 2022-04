7 filmes emocionantes da Netflix para ver após Granizo

Após estrear na Netflix, Granizo se tornou um surpreendente sucesso. O filme argentino emociona e diverte ao abordar com leveza e bom humor conceitos muito importantes, como livre-arbítrio e predestinação. Quem já conferiu a trama do longa quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Após receber uma chuva de críticas por não prever uma terrível tempestade, um famoso meteorologista volta para sua cidade natal e inicia uma jornada de autodescoberta”, afirma a sinopse oficial de Granizo.

Dirigido por Marcos Carnevale, o longa traz o ator e comediante argentino Guillermo Francella (O Segredo dos Seus Olhos) como o protagonista Miguel Flores.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes para assistir – e se emocionar – após Granizo; confira.

O Milagre da Cela 7

Considerado um dos filmes mais emocionantes da Netflix, O Milagre da Cela 7 levou até mesmo os espectadores mais durões às lágrimas. Produzido na Turquia, o filme conta a história de um Memo, um homem com deficiência intelectual que luta para provar sua inocência após ser acusado de matar a filha de um comandante militar.

Na trama de O Milagre da Cela 7, Memo encontra nos companheiros de cela importantes aliados para investigar o que realmente aconteceu e reencontrar sua filha. Prepare-se, pois o filme é garantia de choro para a maioria dos espectadores.

A Fita Cassete

A Fita Cassete emociona ao abordar importantes conceitos de família e legado. No filme ambientado em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita cassete quebrada com uma importante mensagem gravada pelos pais falecidos. A protagonista, então, decide reconstruir a fita para aprender mais sobre a mãe e o pai.

Uma história tocante de amadurecimento, ancorada por uma icônica trilha sonora dos anos 90, A Fita Cassete é protagonizado por Gemma Brooke Allen. Julie Bowen, a Claire de Modern Family, interpreta a mãe de Beverly.

Meu Porto Seguro

Assim como Milagre na Cela 7, Meu Porto Seguro é um tocante filme turco. O longa aborda temas delicados – como a fragilidade da existência humana – com bom humor e leveza. Ao misturar elementos de drama e comédia romântica, o filme faz muito sucesso na Netflix. Em sua estreia, ele figurou no Top 10 de diversos países.

Meu Porto Seguro conta a história de Melisa, uma mãe solo que busca garantir o futuro do filho pequeno após ser diagnosticada com uma doença terminal. Decidida a encarar seus últimos dias com a cabeça erguida, ela acaba encontrando um solteirão simpático que modifica para sempre sua trajetória.

Milagre Azul

Milagre Azul é uma trama de resiliência, luta e superação. Inspirado em uma história real, o longa da Netflix é daqueles filmes de “aquecer o coração”. As lágrimas são provocadas por momentos de grande emoção, mas não necessariamente por histórias tristes e deprimentes.

Em Milagre Azul, um dedicado professor, um barqueiro veterano e um grupo de órfãos se juntam para vencer o grande prêmio de uma competição de pesca e salvar o orfanato da falência. O longa é protagonizado por Jimmy Gonzales e Dennis Quaid.

O Caderno de Tomy

Assim como Granizo, O Caderno de Tomy é um filme argentino que faz muito sucesso com a audiência internacional da Netflix. O longa mostra que o amor de uma mãe e as lembranças de uma família superam até mesmo a morte.

Em O Caderno de Tomy, a protagonista Maria Vásquez é diagnosticada com um câncer terminal nos ovários. Lutando contra a doença, ela decide deixar um caderno cheio de reflexões sobre a vida, a morte e o amor para o filho pequeno. O que torna O Caderno de Tomy ainda mais emocionante é o fato do filme ser baseado em uma história real.

Por Lugares Incríveis

Baseado no romance de Jennifer Niven, Por Lugares Incríveis também é garantia de choro na Netflix. O filme conta a história de Violet e Theodore, dois adolescentes que passam por momentos difíceis e criam uma grande conexão emocional enquanto embarcam em uma jornada transformadora pelos brilhantes cenários do estado americano de Indiana.

Lançado em 2020, o longa conta com excelentes performances de Elle Fanning (The Great) e Justice Smith (Generation). O elenco de Por Lugares Incríveis é completado por Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse), Felix Mallard (Ginny & Georgia), Luke Wilson (Legalmente Loira) e Virginia Gardner (Halloween).

Paternidade

Paternidade é um ótimo filme para quem deseja rir, chorar e se emocionar ao mesmo tempo. Inspirado em uma história real, o longa acompanha a história de um pai viúvo que lida com as dificuldades, dúvidas, medos, alegrias e decepções de criar uma filha sozinho. Lançado em 2021, o filme recebeu grandes elogios da crítica especializada.

Protagonizado pelo comediante Kevin Hart – em uma performance bem diferente, Paternidade conta também com Anthony Carrigan (Barry), Lil Rel Howery (Corra!), Alfre Woodard (Luke Cage) e DeWanda Wise (Ela Quer Tudo).