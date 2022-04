7 filmes parecidos com Escolha ou Morra na Netflix

Comparado a produções como Black Mirror e Round 6, Escolha ou Morra se tornou um surpreendente sucesso na Netflix. Protagonizado por Asa Butterfield – o Otis de Sex Education – o longa deixa fãs arrepiados com uma trama sinistra e repleta de reviravoltas. Quem já conferiu o chocante desfecho do filme de terror quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Atrás de um prêmio em dinheiro não resgatado, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror”, afirma a sinopse oficial de Escolha ou Morra na Netflix.

Além de Asa Butterfield no papel principal, o elenco de Escolha ou Morra conta também com Eddie Marsan (Sherlock Holmes), Kate Fleetwood (Fate: A Saga Winx), Ryan Gage (O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos), Angela Griffin (Harlots) e participação especial de Robert Englund, o Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo.

Listamos abaixo os melhores filmes parecidos com Escolha ou Morra na Netflix – confira.

Escape Room

Entre os filmes de terror disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix, Escape Room é o que mais se parece com Escolha ou Morra. Assim como o novo filme da plataforma, o longa acompanha a história de um jogo sinistro com consequências mortais.

No filme, seis desconhecidos usam a inteligência e a astúcia para sobreviver a salas mortais que exploram seus piores medos. Repleto de armadilhas inesquecíveis, o longa é garantia de tensão do início ao fim. Seu elenco é formado por Taylor Russell, Jay Ellis, Deborah Ann Woll e outros astros da TV.

#Alive

#Alive apresenta uma perspectiva muito diferente sobre os primeiros dias de um apocalipse zumbi. Lançado em 2020, o filme sul-coreano tem cenas de tirar o fôlego e um final surpreendente – além de um interessante comentário sobre o mundo da tecnologia.

Em #Alive, o protagonista Oh Joon-woo é um streamer que passa seus dias jogando games online. Mas quando um vírus terrível ocasiona a volta dos mortos, ele é obrigado a encarar mais uma vez o mundo real. Desconectado e perdido, Oh tenta desesperadamente encontrar uma saída.

Sem Conexão

Produzido na Polônia, Sem Conexão chegou ao catálogo internacional da Netflix em 2020. O longa mistura elementos de vários estilos de terror – como filmes slashers e tramas sobrenaturais – em uma história divertida e repleta de violência.

Em Sem Conexão, um grupo de adolescentes viciados em tecnologia é enviado para um acampamento de reabilitação. No entanto, em meio a uma sinistra floresta, os jovens não demoram a perceber que viraram alvos de um sinistro grupo, disposto a tudo para desligá-los para sempre.

O Mistério de Block Island

O Mistério de Block Island é uma boa pedida para fãs de suspense e ficção científica. Cheio de mistérios, o longa acompanha uma sinistra história sobrenatural ambientada em uma ilha isolada. Garantia de tensão, a trama também surpreende com um final realmente chocante.

A trama de O Mistério de Block Island começa quando uma entidade estranha começa a dizimar a vida selvagem de uma pacata ilha. Nesse cenário bizarro, um pescador e sua família são obrigados a enfrentar, cara a cara, horrores sem precedentes e revelações sombrias.

O Culpado

Produzido por Antoine Fuqua (Dia de Treinamento) e Nic Pizzolatto (True Detective), O Culpado é um dos suspenses mais chocantes da Netflix. Lançado em 2021, o longa recebeu grandes elogios da crítica especializada, principalmente pela performance de seu ator principal.

Com Jake Gyllenhaal como protagonista, O Culpado acompanha a história de um detetive policial que é rebaixado ao posto de operador de chamadas de emergência. Em um dia cheio de revelações, ele faz de tudo para salvar uma mulher desesperada, que também guarda um grande segredo.

Aniquilação

Se você curtiu Escolha ou Morra por seus elementos de ficção científica, Aniquilação é um ótimo filme para assistir em seguida. Bizarro, psicodélico e (até certo ponto) lovecraftiano, o filme é considerado um dos melhores suspenses da Netflix – principalmente por seu impressionante elenco de estrelas.

Protagonizado por Natalie Portman, Aniquilação conta a história de um grupo de pesquisadoras que embarca em uma perigosa expedição por uma misteriosa área colocada em quarentena pelo governo americano. Além de Portman, o elenco de Aniquilação conta com Oscar Isaac, Jennifer Jason-Leigh, Gina Rodriguez e Tessa Thompson.

Estranho Passageiro

Produzido na Rússia, Estranho Passageiro mistura terror e ficção científica como ninguém. Comparado a clássicos do cinema – como Alien: O Oitavo Passageiro – o longa garantiu 87% de aprovação no Rotten Tomatoes, com grandes elogios sobre a criatividade de sua trama e as performances do elenco.

Estranho Passageiro traz Oksana Akinshina como Tatyana Klimova, uma jovem médica que é recrutada pelo Governo Soviético para examinar um cosmonauta que sobrevive a um misterioso acidente espacial – e retorna à Terra com um perigoso organismo vivendo em seu corpo.

Vale lembrar que alguns dos filmes citados acima não são produções originais da Netflix. Ou seja: vale a pena assistí-los enquanto ainda estão disponíveis na plataforma.

Escolha ou Morra está no catálogo brasileiro da Netflix.