7 filmes parecidos com Furioza para ver na Netflix

Com uma trama surpreendente e tensão do início ao fim, o filme polonês Furioza se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Desde sua estreia, o longa garantiu o Número 1 no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil. Assinantes que já conferiram a trama de Furioza querem saber: o que assistir em seguida na plataforma?

Protagonizado por Mateusz Banasiuk, Furioza conta também com Weronika Książkiewicz e Mateusz Damięcki em seu elenco.

“Uma policial faz uma proposta irrecusável ao ex-namorado: ou ele se infiltra em uma gangue ou seu irmão vai para a cadeia”, afirma a sinopse oficial do filme polonês na Netflix.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes para assistir após Furioza na Netflix; confira.

Zona de Confronto

Zona de Confronto estreou na mesma época de Furioza, e também garantiu grande sucesso entre os espectadores da Netflix. O filme dinamarquês faz um ótimo trabalho ao vincular intensas sequências de ação com uma mordaz crítica social, que avalia o papel da polícia em comunidades de baixa renda.

O longa acompanha a história dos policiais Mike e Jens, que ficam encurralados em um universo de violência e raiva juvenil após grandes protestos sobre a prisão de um adolescente. Recomendado para maiores de 18 anos, Zona de Confronto é protagonizado por Jacob Lohmann e Simon Sears.

Até o Céu

Lançado em 2021, Até o Céu conquistou fãs na Netflix com uma trama surpreendente e cheia de sequências de ação. O filme espanhol é uma produção de Daniel Calparsoro, e traz em seu elenco um velho conhecido do público brasileiro da plataforma.

Até o Céu conta a história do mecânico Ángel, que após se apaixonar pela sedutora Estela, decide sair dos subúrbios de Madrid e entrar no perigoso mundo dos assaltos de alto nível – onde vira alvo de um implacável detetive. O longa tem Miguel Herrán, o Rio de La Casa de Papel, como protagonista.

Bac Nord: Sob Pressão

Também encontrado sob o título “The Stronghold”, Bac Nord: Sob Pressão é um popular thriller criminal da Netflix. Baseado em uma história real, o longa é dirigido por Cédric Jimenez, conhecido pelo filme A Conexão Francesa.

Em Bac Nord: Sob Pressão, três policiais franceses ganham a oportunidade de desmantelar uma grande e perigosa rede de crimes organizado. Entretanto, a situação se complica quando uma informante faz um pedido irrecusável – o que ocasiona uma jornada repleta de ação e violência. Gilles Lellouche, Karim Leklou e François Civil são os protagonistas.

Vingança Sem Limites

Lançado originalmente em 2004, Vingança Sem Limites oferece um olhar realista e violento sobre a realidade das prisões. O longa recebeu grandes elogios da crítica especializada, principalmente pelas inesquecíveis performances de seu elenco de estrelas.

Em Vingança Sem Limites, o protagonista Michael decide tomar uma atitude drástica após os assassinos de seu filho receberem uma pena leve: se infiltrar na cadeia e fazer justiça com as próprias mãos. O filme é ancorado por ótimas atuações de Boris Kodjoe, Giancarlo Esposito e o eterno Michael K. Williams.

Paradise Beach

Dirigido por Xavier Durringer, o thriller de ação Paradise Beach chegou aos cinemas em 2019. Embora tenha desagradado parte da crítica especializada, o filme francês fez muito sucesso com o público. As sequências de ação, particularmente, foram muito elogiadas pelos espectadores.

Na trama de Paradise Beach – Praia do Paraíso, em tradução literal – o criminoso Mehdi deixa a prisão e viaja a um resort paradisíaco na Tailândia para acertar contas com sua antiga gangue. Cheio de violência, o filme é protagonizado por Sami Bouajila. O elenco do longa conta também com Tewfik Jallab e Mélanie Doutey.

Bartkowiak

Assim como Furioza, Bartkowiak é um filme polonês repleto de ação, violência, tensão e reviravoltas. O longa chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 2021, e não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. O filme é mais uma prova do talento dos cineastas poloneses na produção de sequências de ação.

Em Bartkowiak, o lutador de MMA Tomasz assume o controle da casa noturna da família após a morte do irmão em um acidente de carro. Mas ao comandar a boate, o protagonista acaba se envolvendo no mundo do crime organizado e fazendo uma descoberta perturbadora.

Um Dia Difícil

Cheio de adrenalina, o thriller francês Um Dia Difícil chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 2022. O filme de ação é uma produção de Régis Blondeau, baseada no longa sul-coreano homônimo, que chegou aos cinemas em 2014. Em sua estreia na Netflix, Um Dia Difícil também figurou no Top 10 da plataforma.

Um Dia Difícil acompanha a história de um policial corrupto que passa a receber ameaças de uma imprevisível testemunha, após tomar medidas drásticas para encobrir um acidente. As coisas saem do controle, e o protagonista interpretado por Franck Gastambide acaba se envolvendo em uma perigosa jornada de chantagens e violência.

Vale lembrar que a maioria dos filmes acima não são produções originais da Netflix. Ou seja: vale a pena assistí-los antes que deixem a plataforma. Furioza continua disponível na Netflix.