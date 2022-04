7 heróis da Marvel que merecem sua própria série no Disney+

Cavaleiro da Lua chegou com força ao MCU, mas os fãs da Marvel já estão pensando em qual é o próximo personagem do estúdio de quadrinhos que poderia ganhar seu próprio programa.

Entre os principais nomes citados, os X-Men chegam com tudo, mas outros nomes interessantes também estão entre os pedidos pelo público.

Ainda não sabemos quais são os planos da Marvel para suas séries futuras, mas essa lista realmente poderia ser uma boa!

Confira personagens que todos querem ver no MCU:

Jubileu

Jubileu já apareceu no filme X-Men: Apocalipse, interpretada por Lana Condor, de Para Todos os Garotos que Já Amei. Agora que a Marvel conseguiu de volta os direitos dos personagens, não seria impossível uma minissérie no MCU com a personagem.

O usuário cbekel3618, do Reddit, quer uma série da Jubileu pois “ela parece alegre por fora, mas, à medida que a conhecemos mais, aprendemos sobre suas dificuldades com seus poderes”.

O Treinador

O filme da Viúva Negra, em 2021, introduziu uma versão feminina do personagem, que é um mercenário de aluguel que pode copiar o estilo de luta de qualquer oponente que enfrentar. Que tal uma série?

O usuário do Caciulacdlac escreve: “Pessoalmente, eu gostaria de uma continuação da Treinadora, de Viúva Negra, acho que eles podem desenvolver essa personagem para ser semelhante o suficiente ao dos quadrinhos”.

Gambit

Gambit foi introduzido aos quadrinhos dos X-Men nos anos 90 e é um dos personagens mais queridos do público com seus poderes. Ele teria um filme solo, mas o projeto foi cancelado, e os fãs esperam que o projeto vire uma série.

SevenStarSword escreve: “Gambit é provavelmente o meu X-Men favorito que recebe a menor quantidade de tempo de tela ou atenção de qualquer filme dos X-Men, reinicialização ou em geral”.

X-23

Ainda nos X-Men, já vimos a X-23 sendo introduzida no filme Logan como um clone de Wolverine, replicando o experimento da Arma X. A personagem tem uma ótima história de fundo que pode render um excelente roteiro.

Dafne Keen interpretou a personagem no filme de 2017 e, mesmo mais velha, os fãs não são contra seu retorno ao papel caso haja uma série sobre ela: “Sim, eu adoraria vê-la retornar como X-23”, escreve SteelSlayerMatt.

Gata Negra

Gata Negra é o alter-ego da personagem Felicia Hardy, uma personagem dos quadrinhos do Homem-Aranha que muitos acreditam ter o potencial para uma boa série. .

Tornado31619 concorda: “Independentemente do que a Sony faça com seus outros personagens, acho que será um fracasso monumental se a Gata Negra não for trazida para o MCU”.

Motoqueiro Fantasma

O Motoqueiro Fantasma já foi visto em filmes e séries, mas não a sua versão de Johnny Blaze, que deseja vingança após vender sua alma para Mephisto em uma aposta.

O usuário do Reddit trentgeronimo escreve: “Eu não ficaria surpreso se alguma versão do Motoqueiro Fantasma aparecesse em breve”.

Miles Morales

Miles Morales já é um conhecido do público pelo filme animado Homem-Aranha no Aranhaverso, e todos gostaram tanto dele que querem um projeto em live-action no MCU.

Isso não é impossível, mas enquanto não acontece, o fã Traditional_Dot_1215 argumenta que a Marvel/Sony pode “desenvolver isso na próxima trilogia, com a passagem da tocha ocorrendo no terceiro filme”.

Qual outro personagem da Marvel você gostaria de ver no MCU?