7 K-dramas da Netflix para ver após Pretendente Surpresa

Lançado semanalmente na Netflix, Pretendente Surpresa se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. A romântica série sul-coreana já figura no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil. Enquanto esperam pelo lançamento da reta final, fãs querem saber: quais são os melhores K-dramas para assistir no streaming?

“Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela”, afirma a sinopse oficial de Pretendente Surpresa na Netflix.

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das produções sul-coreanas. Entre thrillers eletrizantes como Round 6, histórias de terror como A Profecia do Inferno e romances como Pretendente Surpresa, as séries da Coreia do Sul fazem muito sucesso na plataforma.

Listamos abaixo os 7 melhores romances sul-coreanos para assistir na Netflix após Pretendente Surpresa; confira.

O Rei de Porcelana

O romance de época O Rei de Porcelana faz muito sucesso com fãs de k-dramas na Netflix. A trama começa após um príncipe herdeiro ser assassinado, e sua irmã gêmea assumir o trono. Vestida com trajes masculinos, a protagonista começa a desenvolver fortes sentimentos por Jung Ji-woon, seu novo professor. Cheia de mistérios, momentos divertidos e muito romance, a produção é muito elogiada por sua abordagem sensível ao amor romântico.

Love Alarm

Protagonizado por Kim So-hyun e Jung Ga-ram, Love Alarm é uma criativa e surpreendente história de amor. Ambientada em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, a série acompanha a história de Kim Jojo, uma jovem que descobre um grande amor e encara as adversidades da vida. Elogiada por público e crítica, a produção está no 6º lugar do Top 10 de k-dramas mais assistidos da Netflix.

Apesar de Tudo, Amor

Lançada em 2021, a série Apesar de Tudo, Amor, não demorou a conquistar fãs na Netflix. Baseada em uma HQ virtual publicada no famoso site Naver Webtoon, a série traz Han So-hee e Song Kang como protagonistas. Em Apesar de Tudo, Amor o charme irresistível do estudante universitário Park Jae-eon conquista Yoo Na-bi, uma jovem desiludida com o amor. A produção se destaca por sua ótima trilha sonora, que faz um ótimo trabalho ao definir o tom da história.

Pousando no Amor

Considerado um dos k-dramas mais populares de todos os tempos, Pousando no Amor também faz muito sucesso na Netflix. Com 16 episódios, a comédia romântica é protagonizada por Son Ye-jin e Hyun Bin. Em Pousando no Amor, uma rica herdeira sul-coreana sofre um acidente de parapente e acaba aterrissando na Coreia do Norte. No país, ela conhece um reservado e eficiente oficial do exército, com quem desenvolve uma tocante conexão amorosa.

A Love So Beautiful

A série teen A Love So Beautiful conquista fãs ao abordar as dores e prazeres do amadurecimento e a pureza do primeiro amor. A produção sul-coreana acompanha a história de 5 estudantes do ensino médio, da juventude à vida adulta. O foco principal é a relação da sonhadora Shin Sol-i com o vizinho Cha Heon, um adolescente tímido e de bom coração. Sucesso na Coreia do Sul, a produção contou com mais de 37 milhões de espectadores em sua exibição original.

Nosso Eterno Verão

Nosso Eterno Verão acompanha a história de Choi Ung e Kook Yeon-soo, ex-namorados que terminaram a relação há muito tempo e prometeram nunca se encontrar novamente. Em uma reviravolta imprevisível, um documentário filmado pelo casal na época do ensino médio viraliza na internet – e a dupla é forçada a encarar as câmeras mais uma vez. Como era de se esperar, o reencontro desperta sentimentos antigos e culmina em uma emocionante história de amor.

Hotel Del Luna

A comédia romântica Hotel Del Luna faz muito sucesso na Netflix ao misturar uma história de amor com interessantes elementos sobrenaturais. Em Hotel Del Luna, Yeo Jin-goo interpreta Gu Chan-sung, o novo gerente de um hotel para almas penadas. Trabalhando no místico local, ele conhece Jang Man-wol, a milenar proprietária do estabelecimento. Em meio a hóspedes inusitados, espíritos zombeteiros e muitas reviravoltas, a dupla desenvolve uma incrível conexão.

Pretendente Surpresa e as outras séries citadas acima estão disponíveis na Netflix.