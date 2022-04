7 séries da Netflix para ver enquanto Stranger Things não volta

Com o final da terceira temporada de Stranger Things, um enorme vazio ficou no coração dos fãs da série da Netflix. Pois o público está muito ansioso para saber o destino dos mais amados personagens.

Felizmente os fãs não vão precisar ter que esperar por muito tempo: a quarta temporada foi dividida em duas partes e a primeira parte da nova leva de episódios chega em 27 de maio, enquanto a segunda em 1º de julho.

Mas para quem não está aguentando de ansiedade, o catálogo da Netflix tem ótimas opções de séries que devem agradar os fãs de Stranger Things e aliviar a ansiedade pela espera. Separamos algumas dessas produções para vocês.

Confira a lista:

The OA

The OA tem uma premissa intrigante, a série conta a história de uma menina cega que desapareceu, e retorna sete anos depois, tentando explicar aos pais que nunca sumiu e que estava em um lugar invisível.

A produção mescla ficção científica com fantasia, tem ótimos momentos de mistério e também consegue emocionar. Os fãs de Stranger Things podem facilmente se identificar com ela.

Os Inocentes

A trama de Os Inocentes traz a história de dois jovens apaixonados, que fogem de suas casas para viverem o seu amor, mas eles terão que enfrentar muitas dificuldades e acontecimentos sobrenaturais.

Se você se identificou com os romances juvenis de Stranger Things, com certeza irá gostar da história de amor desta série, além disso o lado sombrio da produção traz um toque a mais.

Locke & Key

Locke & Key é baseada em uma série de histórias em quadrinhos de Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Ela conta a história de uma viúva e de seus filhos que tentam recomeçar a vida em um nova casa, mas lá eles descobrem diversos segredos e acontecimentos sobrenaturais.

A série basicamente mistura tudo o que Stranger Things tem: fantasia e um pequeno toque de terror, a produção tem cenas fantásticas e uma história muito envolvente.

Dark

Apesar de ser mais sombria e de tratar de temas mais complexos, Dark tem algumas semelhanças com Stranger Things até mesmo em sua premissa, quando um garoto desaparece na floresta.

É evidente que a abordagem da série é diferente e em Dark algumas cenas chegam até a ser chocantes, mas para o público que gosta de ficção científica e fantasia, é uma grande produção.

A Lenda de Korra

A Lenda de Korra é baseada na continuação da série Avatar: The Last Airbender. Na obra a protagonista que já domina os elementos água, fogo e terra, começa sua jornada para dominar o ar.

Mesmo sendo uma série animada baseada em um anime, ele pode ser vista tranquilamente por todos os públicos e traz uma linda jornada com muita ação e fantasia.

The Witcher

The Witcher pode não ser a primeira série que venha a mente dos fãs de Stranger Things, mas se você ainda não assistiu a esse fenômeno da Netflix, deve pelo menos dar uma chance a obra.

A produção tem um universo fantástico, seres impressionantes, personagens cativantes e muita magia, além claro do roteiro sensacional que é baseado nos livros e nos jogos de vídeo game.

I Am Not Okay With This

I Am Not Okay With This conta a história de uma jovem, que além de ter que lidar com os dramas da sua adolescência, precisa entender sobre os seus super poderes que começaram a despertar.

Muito provavelmente os fãs de Strnger Things vão se identificar muito com a protagonista e com a trama da série também, pois ela tem momentos leves e emocionantes, e outros bem sombrios.