A Sony arruinou ESTES personagens da Marvel

Embora a Sony mereça reconhecimento por ter investido no Homem-Aranha de Sam Raimi e pelo excelente Homem-Aranha no Aranhaverso, seu histórico não é exatamente o mais positivo com personagens da Marvel: há muitas “bombas” vinculadas à empresa.

Aproveitando a estreia de Morbius, o mais novo filme da Sony baseado em um vilão do Homem-Aranha, fizemos uma lista com dez personagens da Marvel que foram arruinados por produções da Sony.

Confira a seguir:

O primeiro Venom, de Homem-Aranha 3, foi um desastre completo. Simplesmente não havia espaço para o simbionte na narrativa.

O roteiro de Sam Raimi estava pronto e já lidava com questões demais, incluindo o Homem-Areia e o novo Duende Verde, mas o produtor Avi Arad, com apoio dos executivos da Sony, insistiu que o Venom aparecesse na trama de uma forma ou de outra, resultando em uma abordagem apressada e decepcionante.

Gwen Stacy

Não, não estamos falando da ótima Gwen Stacy vivida por Emma Stone. Antes de O Espetacular Homem-Aranha, Bryce Dallas Howard interpretou uma versão para lá de sem graça do interesse amoroso de Peter Parker em Homem-Aranha 3.

Um desperdício de uma boa atriz – e o pior de tudo: a personagem só foi enfiada na história para que houvesse um triângulo amoroso muito estranho entre ela, Homem-Aranha e Venom.

Lagarto

Depois da trilogia de Sam Raimi trabalhar com vilões como Duende Verde, Doutor Octopus e Venom, entre outros, os executivos da Sony decidiram que era hora do Dr. Curt Connors se tornar o Lagarto nos cinemas, o que aconteceu em O Espetacular Homem-Aranha.

A ideia até era interessante, mas a origem do Lagarto foi tão resumida que, no fim, o vilão simplesmente não tinha uma motivação convincente.

Coração Negro

Nas histórias em quadrinhos da Marvel, Coração Negro é um dos caras mais ameaçadores do mundo. Trata-se de um inimigo do Motoqueiro Fantasma, que foi o grande antagonista do longa-metragem de 2007, com Nicolas Cage.

Vivido por Wes Bentley, o vilão mais parecia uma versão alternativa de Edward Cullen, de Crepúsculo, e seus diálogos eram mais do que vergonhosos.

Motoqueiro Fantasma

Nicolas Cage é um ator muito carismático, então seus fãs ficam muito empolgados sempre que ele embarca em algo novo. Infelizmente, seu Motoqueiro Fantasma, produzido por Avi Arad e pela Sony, foi uma decepção.

O roteiro parecia ter sido escrito por um adolescente, as decisões do diretor eram ridículas e a atuação do próprio Cage era… questionável.

Electro

Electro é um dos mais clássicos e adorados vilões do Homem-Aranha. Jamie Foxx é um dos mais aclamados atores de sua geração, tendo sido premiado com o Oscar. Só podia dar certo, não é? Errado!

O Electro de O Espetacular Homem-Aranha 2 foi um dos mais vergonhosos vilões da saga do super-herói nos cinemas. Basicamente, ele ficou mau porque ninguém ligava para ele – e também porque o Homem-Aranha esqueceu de comparecer em seu aniversário.

Mephisto

Quando se trata de vilões de adaptações de histórias em quadrinhos, Ciarán Hinds não é o ator mais sortudo. Bem antes de viver o massacrado Lobo da Estepe de Liga da Justiça, Hinds interpretou Mephisto, clássico vilão da Marvel, em Motoqueiro Fantasma 2.

O Mephisto dos quadrinhos é tão imponente que muitas vezes é confundido com o próprio Diabo, mas o dos cinemas parecia só um vilão padrão de Hollywood.

Duende Verde

Fãs de histórias em quadrinhos da Marvel tiveram uma reclamação quanto ao Duende Verde de Willem Dafoe: ele usava uma armadura. Sua pele teria que ser esverdeada ou ele teria que usar roupa e máscara de tecidos muito finos, como no original.

O Duende Verde de O Espetacular Homem-Aranha 2 meio que teve pele esverdeada, mas não era bem o que todos queriam.

Com visual muito bizarro, desta vez é Harry Osborn quem se transforma no Duende Verde, mas este é mais um caso de origem apressada por executivos e produtores: basicamente, o vilão só é criado para que, nos minutos finais, possa matar Gwen Stacy.

Rino

Rino só apareceu por alguns minutos em O Espetacular Homem-Aranha 2, mas foi o bastante para que os fãs não tivessem muita vontade de vê-lo de novo. Aleksei Mikhailovich Sytsevich aparece no início como um ladrão comum, depois reaparece nos últimos minutos com sua grande armadura – cujo design, aliás, é horrível.

Ninguém sabe ao certo como ele a conseguiu, mas precisava estar com ela porque os executivos da Sony queriam o Sexteto Sinistro o mais rápido possível, então não tinham tempo a perder.

Norman Osborn

O premiado Chris Cooper interpretou Norman Osborn brevemente em O Espetacular Homem-Aranha 2, então não seria justo dizer que, só por causa disso, o personagem foi “estragado”.

Mas os planos originais para uma continuação certamente não teriam feito bem ao vilão: depois que O Espetacular Homem-Aranha 3 foi cancelado, foi revelado que a Sony planejava mostrar que Osborn não tinha morrido totalmente.

Sua cabeça estava conservada em algum lugar, e secretamente esse “cérebro sem corpo” estaria manipulando diversos eventos. Quem diabos teria uma ideia assim?