Atores que foram demitidos pela Marvel

O MCU conta com mais de 23 filmes, e tem mais ainda por vir. Cada um dos filmes é cuidadosamente conectado e desempenha um papel na narrativa geral do MCU.

A Marvel acabou criando um meio para as gerações atuais e futuras de fãs, apoiando os quadrinhos da Marvel popularizados no século anterior. Como resultado, o MCU continuará a prosperar devido à abundância de criações da Marvel.

Ao contrário dos quadrinhos, o MCU precisa de um elenco e equipe para projetar os filmes. A Marvel fez um trabalho excepcional ao selecionar o talento certo para seus filmes.

No entanto, houve casos em que um indivíduo não pôde mais participar do MCU. Aqui estão cinco celebridades que foram demitidas do MCU:

Damion Poitier

Os Vingadores foi a primeira vez que um conjunto de super-heróis da Marvel foi apresentado no MCU e consolidou ainda mais o gênero de super-heróis. Mas foi a cena pós-créditos que deixou os fãs animados pelos anos que viriam.

Thanos foi revelado como o grande supervilão dos Vingadores e sua presença dentro do MCU foi indicada em vários filmes antes de sua introdução completa em Vingadores: Guerra Infinita.

Damion Poitier interpretou Thanos para a cena pós-créditos em Os Vingadores. Poitier não tinha falas e simplesmente sorriu para a câmera.

É óbvio que o CGI em 2012 não estava de acordo com os padrões da Marvel, então Thanos foi alterado para melhorar sua tecnologia e profundidade no MCU. Quando chegou a hora de Thanos ter uma presença maior na tela, a Marvel anunciou que Josh Brolin interpretaria o Titã Louco.

Gerard Sanders

Howard Stark é um personagem importante no MCU e no arco de história de seu filho, Tony. Howard é membro fundador da SHIELD e fundador das Indústrias Stark.

As conexões de Howard com vários personagens, como Steve Rogers e Hank Pym, contribuíram muito para suas histórias de fundo.

Existem três atores que interpretaram Howard Stark. Gerard Sanders inicialmente interpretou esse personagem em Homem de Ferro.

Sanders não tinha falas e apenas apareceu nas fotos do início do filme.

John Slattery substituiria Sanders em filmes futuros como o velho Howard Stark. Dominic Cooper também interpretou o personagem em Capitão América: O Primeiro Vingador porque o papel exigia um ator mais jovem devido ao período de tempo do filme.

Josh Dallas

Os Três Guerreiros é um grupo Asgardiano de guerreiros que apoiam Thor. O grupo é composto por Fandral, Hogun e Volstagg.

Os Três Guerreiros apareceram em todos os filmes de Thor. Mas o personagem Fandral teve um substituto de elenco em Thor: O Mundo Sombrio.

Zachary Levi foi originalmente escalado para o papel de Fandral, mas teve que desistir devido a conflitos de agenda com a série Chuck, estrelada por Levi. Josh Dallas então interpretou Fandral em Thor, mas ele não pôde repetir o papel por causa de seu compromisso com a série da ABC, Once Upon a Time.

Felizmente, Levi estava disponível para o papel e interpretou Fandral em Thor: O Mundo Sombrio e Thor: Ragnarok.

Terrence Howard

Terrence Howard originalmente interpretou James “Rhodey” Rhodes em Homem de Ferro. Rhodes é o melhor amigo de Tony Stark e um tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos.

Rhodes se torna Máquina de Combate em filmes posteriores, mas o personagem é inicialmente estabelecido como o intermediário entre as Indústrias Stark e os militares dos Estados Unidos.

A interpretação de Howard de Rhodes foi divertida e mostrou um personagem equilibrado em comparação com a personalidade extravagante de Tony Stark. No entanto, Howard e os executivos do estúdio não conseguiram chegar a um acordo contratual para filmes futuros.

Howard ficou chateado porque Robert Downey Jr. recebeu um aumento salarial após o sucesso de Homem de Ferro, enquanto o salário de Howard foi reduzido. Como resultado, Howard foi substituído por Don Cheadle nos filmes posteriores.

Edward Norton

Edward Norton interpretou Bruce Banner em O Incrível Hulk. Foi o segundo filme para o MCU e foi significativamente melhor do que Hulk, o filme de 2003 produzido pela Universal Pictures.

Norton foi elogiado por sua interpretação de um Banner frágil e paranoico, mas ele nunca voltou ao MCU.

Norton é considerado um maníaco por controle. O ator é conhecido por mudar a direção de filmes, mesmo quando não tem o poder.

A Marvel concordou em deixar Norton reescrever o roteiro de O Incrível Hulk. Mas Norton ficou irritado quando muitas das cenas que escreveu foram retiradas do filme.

Os executivos do estúdio acharam que o filme era muito longo e tiveram que fazer mudanças. O chateado Norton só promoveria o filme em aparições selecionadas e depois foi substituído por Mark Ruffalo em filmes posteriores.