Atores que participaram de Big Bang Theory e viraram estrelas de Hollywood

Considerada uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos, The Big Bang Theory contou com muitas participações especiais em suas 12 temporadas. Muitos fãs não se lembram, mas alguns atores que tiveram pontinhas na sitcom se tornaram grandes estrelas de Hollywood.

A série foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. Produção de Chuck Lorre e Bill Prady, ela também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

Listamos abaixo os 7 atores e atrizes que ficaram muito famosos após participações em The Big Bang Theory; confira.

Steven Yeun

Steven Yeun fez uma participação muito pequena em um dos episódios de The Big Bang Theory exibidos em 2010. Na sitcom, o ator interpretou Sebastian, o ex-colega de quarto de Sheldon que se revolta com as atitudes do protagonista.

Você, provavelmente, conhece Yeun por sua performance como Glenn na série The Walking Dead. Além disso, o ator foi indicado ao Oscar pelo filme Minari.

Judy Greer

Na época de sua participação em The Big Bang Theory, Judy Greer já era conhecida por performances em filmes e séries. Na trama da série de comédia, a atriz interpretou a Dra. Elizabeth Plimpton, uma famosa cosmóloga quântica que desenvolve uma forte atração por Leonard.

Judy Greer é famosa por papéis coadjuvantes em inúmeros filmes, como De Repente 30, Halloween e Jurassic World. A atriz também está nas produções do MCU como a ex-esposa do Homem-Formiga.

Ally Maki

Em The Big Bang Theory, Ally Maki interpreta uma espiã que finge ser a namorada de Leonard – o que ocasiona uma divertida trama que envolve segredos do governo. Desde sua participação na série, Maki foi escalada em diversas produções na TV.

A atriz está, por exemplo, em séries como Wrecked, Cloak & Dagger e Cara Gente Branca. Conhecida por interpretar personagens energéticos, a atriz também dubla Giggle McDimples em Toy Story 4.

Eric Andre

Muito antes do lançamento de The Eric Andre Show, em 2018, o comediante Eric Andre fez uma memorável participação especial em The Big Bang Theory. O ator aparece no episódio em que os nerds tentam assistir uma versão estendida de um filme de Indiana Jones.

Desde então, Eric participou de inúmeras séries de comédia, como The Internship, 2 Broke Girls, Archer, Desencantamento e The Righteous Gemstones – além do filme Bad Trip na Netflix.

Octavia Spencer

É até difícil imaginar Octavia Spencer em um papel anônimo, mas muito antes de ser indicada ao Oscar, a atriz fez uma participação em The Big Bang Theory como uma funcionária do DMV, a versão americana do Detran.

Hoje em dia, Octavia Spencer é conhecida por suas aclamadas performances em filmes como Estrelas Além do Tempo e A Forma da Água. Por sua atuação no drama Histórias Cruzadas, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz.

Courtney Henggeler

Durante as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Courtney Henggeler contou com uma importante participação especial como Missy, a irmã gêmea de Sheldon. A atriz protagonizou alguns dos momentos mais hilários da série.

Hoje em dia, Henggeler é mais conhecida por sua performance como Amanda LaRusso na série Cobra Kai, exibida pela Netflix.

Lauren Lapkus

Muito antes de protagonizar a comédia A Missy Errada, em 2020, Lauren Lapkus contou com um arco de 8 episódios em The Big Bang Theory. A atriz interpretou Denise, uma funcionária de uma loja de HQs que inicia um relacionamento com Stuart.

Atualmente, Lauren Lapkus é mais conhecida por atuar em séries como Orange is the New Black e Good Girls. A atriz também está na franquia Jurassic World e na produção animada Star Trek: Lower Decks.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.