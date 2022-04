Bem diferente dos games: veja como elenco de The Witcher deveria ser

Protagonizada por Henry Cavill, The Witcher é uma das séries mais populares da Netflix. A produção épica é baseada nos livros de Andrzej Sapkowski, mas também faz referências aos games da CD Projekt. Por isso, muitos fãs ficaram revoltados com o fato dos personagens não se parecerem muito com suas versões digitais.

“O mutante Geralt de Rívia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse de The Witcher na Netflix.

Além de Henry Cavill como Geralt, o elenco principal de The Witcher é completado por Anya Chalotra como Yennefer, Freya Allan como Ciri e Joey Batey como Jaskier.

O site Looper revelou as grandes diferenças entre os personagens da série The Witcher e os dos games da saga; veja abaixo.

Geralt

Com uma longa peruca branca e lentes de contato amarelas, Henry Cavill é relativamente semelhante ao Geralt dos games. O ator se inspirou na icônica voz do personagem, dublado por Doug Cockle, para ancorar sua atuação na série da Netflix. No entanto, existem algumas diferenças importantes. Nos games, Geralt tem uma chamativa cicatriz sobre o olho esquerdo. Além disso, o Geralt dos games parece ser pelo menos uma década mais velho que o personagem de Cavill.

Ciri

Como os eventos dos games de The Witcher são ambientados antes da trama dos livros de Sapkowski, Ciri só aparece em The Witcher 3: Wild Hunt. A personagem é introduzida como uma jovem de 18 anos, bem mais velha que a versão da Netflix, interpretada por Freya Allan. Diferentemente da personagem da série, a Ciri dos games tem uma distinta cicatriz na bochecha direita. Além disso, ela usa uma maquiagem bem mais pesada.

Yennefer

Dublada por Denise Gough, Yennefer também aparece pela primeira vez no game The Witcher 3: Wild Hunt. A versão digital da personagem é bastante semelhante à descrição dos livros. A principal diferença é o corte de cabelo. A Yennefer da Netflix também é muito parecida com a personagem dos games. Entretanto, ela é mais “etnicamente ambígua” que a feiticeira original. Além disso, a Yennefer dos games parece ser um pouco mais velha que a personagem da série.

Jaskier (Dandelion)

Uma das principais modificações entre os games de The Witcher e a série da Netflix acontece no visual de Jaskier. Nos games, o bardo é chamado de Jaskier, e tem uma aparência bem mais extravagante que a do personagem da Netflix. O Dandelion dos jogos sempre aparece com roupas chamativas e um estilo inconfundível, marcado por um chapéu rosa com uma pena decorativa.

Triss Merigold

Na série The Witcher, Triss Merigold é interpretada por Anna Schafer. Na 1ª temporada, a personagem aparece com o cabelo castanho e cacheada, na altura dos ombros. O visual é muito semelhante à descrição de Triss nos livros. Entretanto, nos games, a personagem é ruiva. É por isso que, na 2ª temporada da Netflix, Triss surge com os cabelos tingidos de vermelho.

Lambert

Na 2ª temporada de The Witcher, Lambert é interpretado por Paul Bullion. A aparência do personagem é bem diferente da de sua contraparte dos games. Na série, Lambert tem cabelos longos e ruivos, além de uma barba completa. Nos games, por outro lado, Lambert é caracterizado como um homem de cabelos castanhos, barba aparada e uma longa cicatriz. Além disso, a personalidade de Lambert é bem mais sarcástica que a da versão da Netflix.

Dijkstra

Em The Witcher, Sigismund Dijkstra é interpretado por Graham McTavish, conhecido por sua performance na série Outlander. O personagem da série compartilha muitas semelhanças com o Dijkstra dos games. Entretanto, ele tem barba, característica que não aparece em sua contraparte digital. A personalidade das duas versões também é bem diferente. O Dijkstra da Netflix é bem mais astuto e calculista. O personagem dos games, por sua vez, costuma depender da força bruta para atingir seus objetivos.

As duas temporadas de The Witcher estão disponíveis na Netflix.