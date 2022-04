Better Call Saul: 6 coisas que você precisa saber antes de ver a 6ª temporada

Better Call Saul está chegando ao fim!

Disponível na Netflix, a série derivada de Breaking Bad estreou em 2015 e se prepara agora para dizer adeus ao público. Sua sexta e última temporada estreia nesta terça-feira, 19 de abril, após dois anos de espera.

O portal Variety listou seis coisas que você precisa saber antes de ver a 6ª temporada de Better Call Saul, em retrospectiva aos acontecimentos que marcaram a temporada anteriores da série e o que pode acontecer em breve.

Confira:

Jimmy se torna Saul

Jimmy conseguiu reestabelecer licença de advogado e agora está totalmente rendido a sua nova personalidade como Saul Goodman, cuidando de clientes criminosos.

Mas as coisas não estão fáceis. Enganado, baleado e forçado a beber seu próprio xixi, Jimmy passa por maus bocados na série para conquistar a confiança de Lalo.

Kim conspira contra Howard

Kim e Jimmy brincam sobre a possibilidade de atrapalhar a reputação de Howard, mas acabam levando a sério. Embora Jimmy pareça relutante, Kim está decidida a levar o plano adiante. Se isso der certo, Jimmy pode receber cerca de US$ 2 do processo de ação coletiva Sandpiper.

Lalo está vivo e pode se vingar

Lalo chega a Albuquerque para ajudar no negócio de drogas da família e recruta Nacho, que é coagido por Gus a se tonar um agente duplo. Eles planejam o assassinato de Lalo no México, mas ele derrota seus assassinos e parece ter percebido também o envolvimento de Nacho na missão. Uma retaliação pode ser inevitável na próxima temporada!

Mike está com tudo

Mike pode estar velho, mas não perdeu io jeito! Ele continua sendo um atirador de elite, capaz de matar alguém pela janela de um caminhão em movimento na estrada de terra. Tudo isso enquanto transporta US$ 7 milhões em dinheiro!

O que acontece com Gene?

Gene Takovic, funcionário da Cinnabon, é uma das personalidades de Saul/Jimmy que está em apuros. Ele é reconhecido e, em uma visão do futuro, vimos ele pedir para deixado em outro estado para viver a vida sob uma nova identidade, mas muda de ideia no último segundo. Qual será o seu novo plano?

Walt e Jesse estão a caminho!

Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) são atores convidados da 6ª temporada, e a informação foi confirmada pelo próprio co-criador do programa, Peter Gould, no PaleyFest LA. “Como ou as circunstâncias ou qualquer coisa, você terá que descobrir que para você mesmo”, comenta.

A sexta temporada de Better Call Saul chega dia 19 de abril ao catálogo da Netflix.