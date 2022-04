Bilionários: Os personagens mais ricos da Marvel

O capitalismo é uma realidade até mesmo em grande parte do mundo das HQs, e o Universo da Marvel não é exceção. Alguns dos personagens mais queridos da companhia são ricaços e grandes mentes empresariais.

Alguns personagens, como o Homem de Ferro, usam a riqueza para criar tecnologias inovadoras e ajudar com os problemas da humanidade. Outros, utilizam os recursos quase ilimitados para os objetivos mais sinistros dos quadrinhos.

O site CBR listou os personagens mais ricos da Marvel; confira abaixo!

Emma Frost – U$ 11 bilhões

Emma Frost é uma personagem dos X-Men com uma gama de poderes variados, além de riquezas para dar e vender. A mutante já nasceu rica, como herdeira da poderosa família Frost. Nas HQs, a personagem investiu em várias companhias e empresas, usando seus poderes psíquicos para conseguir os melhores negócios. Ela também é uma das integrantes do Clube do Inferno, organização que só aceita os mais ricos como membros.

Reed Richards – U$ 12 bilhões

O Quarteto Fantástico já passou por altos e baixos nas HQs da Marvel, e a vida financeira da equipe não foi poupada. Reed Richards, a mente brilhante líder do grupo, também é um grande inventor, e criou várias tecnologias inovadoras no universo da Marvel. O personagem tomou o lado do governo na primeira Guerra Civil, o que fez o Estado devolver todo o dinheiro que havia tomado do Quarteto.

Wilson Fisk – U$ 40 bilhões

Wilson Fisk já afirmou várias vezes que cresceu em uma vizinhança pobre com um pai viciado em drogas. Com isso em mente, é impressionante que o personagem tenha se tornado um dos mais ricos da Marvel. O Rei do Crime não herdou seu dinheiro, mas conseguiu sua fortuna por suas várias empreitadas ilegais.

Tony Stark – U$ 80 bilhões

Quando se pensa nos bilionários da Marvel, Tony Stark é o primeiro a vir à cabeça. O herói viveu altos e baixos em sua carreira, mas conseguiu manter o controle dos negócios da família. As Indústrias Stark começaram como produtoras de armas, mas o Homem de Ferro expandiu a atuação da companhia para várias outras áreas, e criou sozinho alguns dos produtos mais importantes da empresa.

Doutor Destino – U$ 100 bilhões

Para um supervilão, o Doutor Destino é realmente intocável. Monarca da nação de Latveria, o personagem consegue manter um país inteiro em paz usando apenas sua grande fortuna pessoal. O vilão tem várias patentes de eletrônicos e invetou tecnologias para o bem e mal da Marvel.

Namor – U$ 260 bilhões

Namor basicamente governa os oceanos, como Príncipe de Atlantis. Ele tem a posse de tudo que os humanos já perderam no mar, bilhões de dólares em tesouros submersos. E isso é apenas a ponta do iceberg. O personagem também é dono da Oracle Inc., uma poderosa empresa com bases nos Estados Unidos.

Pantera Negra – U$ 500 bilhões

T’Challa é o líder e Rei de uma dos países mais avançados em tecnologia do mundo. O Pantera Negra tem livre acesso às novas tecnologias de Wakanda e grandes reservas de Vibranium. Cada grama do material vale cerca de 10 mil dólares no universo da Marvel. No MCU, T’Challa provou sua fortuna erguendo vários prédios nos Estados Unidos.