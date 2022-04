Bridgerton: Onde estão os personagens que não retornaram na 2ª temporada

A 2ª temporada de Bridgerton surpreendeu fãs na Netflix com a ausência de personagens importantes. Não é só Simon Basset: figuras inesquecíveis do primeiro ano não retornam nos novos episódios. Mas afinal: o que aconteceu com esses personagens? Será que eles vão voltar na já confirmada 3ª temporada?

Vale lembrar que, assim como os livros que inspiram a trama, cada temporada da série de Shonda Rhimes foca em um dos irmãos Bridgerton.

O segundo ano, por exemplo, adapta para a TV o livro “The Viscount Who Loved Me”. Enquanto a 1ª temporada focou na trama de Daphne, os novos episódios voltam os holofotes para a história de Anthony – que se envolve em um triângulo amoroso com as irmãs Kate e Edwina Sharma.

Listamos abaixo os 6 personagens de Bridgerton que não retornam na 2ª temporada da série. Confira onde estão todos eles de acordo com a trama da Netflix.

Simon Basset

O Duque de Hastings, galã da 1ª temporada de Bridgerton, não retorna no segundo ano – o que já era esperado. Regé-Jean Page, o intérprete do personagem, já havia esclarecido que sua intenção era participar de apenas uma temporada da série.

“O arco dele dura só uma temporada. Tem início, meio e fim. Era como uma espécie de minissérie. Eu vim para fazer a minha parte, e depois, deixar rolar a história dos Bridgerton”, comentou o ator.

No segundo ano, Daphne explica que Simon está em casa com o filho pequeno do casal.

Fãs ainda aguardam uma participação especial do personagem no terceiro ano. Entretanto, a atarefada agenda de Regé-Jean Page pode impedir o retorno de Simon. Afinal, o ator trabalha atualmente nos filmes The Gray Man e Dungeons & Dragons.

Siena Rosso

Nos livros de Julia Quinn, a história de Siena Rosso é contada no segundo volume, “The Viscount Who Loved Me”. Entretanto, a produção da Netflix decidiu transportar o arco da personagem para a 1ª temporada.

Interpretada por Sabrina Bartlett, a enigmática cantora de ópera vive um affair com Anthony Bridgerton, o primogênito da família.

Como o episódio final da 1ª temporada encerra o arco de Siena, não existem razões para o retorno da personagem no segundo ano.

Atualmente, Sabrina Bartlett atua na série britânica The Larkins, baseada em um livro de H.E. Bates.

Sir Henry Granville & Lord Wetherby

A 1ª temporada de Bridgerton introduz o Sir. Henry Granville como o marido de Lucy Granville, que vive um polêmico affair com o Lord Wetherby. A trama fica ainda mais complicada quando Lucy começa a se relacionar com Benedict Bridgerton. Fora da 2ª temporada, o ator Julian Ovenden está nos filmes As Garotas Perdidas e O Que Odiamos em Casamentos.

Lord Wetherby também não retorna no segundo ano. O motivo é muito simples: a trama dos personagens não se relaciona à temática principal da nova temporada. Wetherby foi interpretado por Ned Porteous, famoso pela série Emmerdale.

Lucy Granville

A esposa do Sir Henry Granville também não aparece na 3ª temporada de Bridgerton – e não deve retornar nas próximas levas de episódios. O arco narrativo de Lucy Granville já foi encerrado, e não existem motivos para a personagem voltar a Bridgerton.

Lucy é interpretada por Sandra Teles, atriz britânica conhecida por séries como Doctor Who e Black Mirror, além do filme de terror A Freira.

Jeffries

Na 1ª temporada de Bridgerton, Jason Barnett interpreta Jeffries, o mordomo de Simon. Como o personagem de Regé-Jean Page não aparece no segundo ano, a ausência de Jeffries nos novos episódios não é exatamente uma surpresa.

Caso Regé-Jean Page decida voltar nas próximas temporadas de Bridgerton, Jeffries também pode retornar. Além de Bridgerton, o ator britânico Jason Barnett é conhecido por performances em séries como They Hope, The House e Actor in Murder.

Príncipe Friedrich

O Príncipe da Prússia e sobrinho da Rainha Charlotte, interpretado por Freddie Stroma, também não está na 2ª temporada de Bridgerton.

Durante a 1ª temporada, o monarca viaja a Londres em busca de uma esposa à altura. Ao chegar à cidade, ele recebe atenção imediata de Cressida Cowper, a personagem de Jessica Madsen, além de desenvolver um grande interesse por Daphne Bridgerton.

Como o relacionamento entre Friedrich e Daphne nunca chega a acontecer, o personagem volta para sua terra natal. Por isso, ele não está na 2ª temporada de Bridgerton. Atualmente, Freddie Stroma atua na série O Pacificador, do HBO Max.

As duas temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.