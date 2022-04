Cavaleiro da Lua fez coisas terríveis na Marvel; veja as 7 piores

O Cavaleiro da Lua chegou ao MCU, sendo interpretado por Oscar Isaac.

Embora muitos não conheçam o personagem, ele é bem antigo nos quadrinhos, onde teve muitos momentos intensos.

Continue lendo para conferir uma lista com as 7 piores coisas que o Cavaleiro da Lua fez nos quadrinhos da Marvel.

Trabalhou como um assassino

A organização sombria conhecida como Comitê contratou Marc Spector para derrotar o anti-herói conhecido como Lobisomem.

Para ajudar a derrotar a criatura, o Comitê equipou Spector com uma roupa toda de prata, armas de prata e relíquias sagradas. Em outras palavras, o Cavaleiro da Lua nasceu essencialmente como um assassino contratado com a armadura apropriada para seu alvo.

Escondeu sua condição de saúde mental dos militares

Moon Knight #11 revelou que os problemas de saúde mental de Marc Spector, provavelmente transtorno dissociativo de identidade, remontam a sua comunhão adulta com Khonshu.

Na verdade, Spector convivia com o transtorno desde a infância e, quando jovem adulto decidiu se alistar nos fuzileiros navais dos Estados Unidos, Spector decidiu simplesmente manter esse lado (ou lados) de si mesmo em segredo.

Ele mentiu sobre sua saúde mental, escondeu seus registros médicos e passou anos em situações de combate ativo com colegas soldados que desconheciam o verdadeiro Spector que serviu com eles.

Atacou os Vingadores

Depois que sua divindade patrona, Khonshu, descobre as maquinações de longo alcance e potencialmente calamitosas do diabo literal do Universo Marvel, Mephisto, o deus envia Spector em uma missão para parar o diabo – a qualquer custo.

Para ser mais específico, Khonshu diz a Spector que o custo será isolar os Vingadores, espancando-os um por um e roubando seus poderes. Depois que Khonshu arma Spector com poderes amplificados e a capacidade de sugar os poderes dos outros, ele vai ao trabalho.

Matou seu irmão

No caso do final da minissérie Shadowland: Moon Knight de 2010, todo o bem que Spector faz não é suficiente para limpar completamente sua consciência – não depois de cortar a garganta de seu próprio irmão.

Poucos argumentariam que o irmão de Spector, Randall, não merecia. Quando o vilão Profile convence Randall de que ele é o verdadeiro avatar de Khonshu em vez de Marc, Randall aproveita a chance de finalmente se sentir “especial”.

Ele cria uma persona de supervilão conhecida como “o Cavaleiro das Sombras” e começa a aterrorizar seu irmão e aqueles mais próximos a ele.

Randall, o Cavaleiro das Sombras, faz uma onda de assassinatos para atrair a atenção de Marc, ataca a namorada de Marc, Marlene, e ameaça matar mais inocentes com um colete explosivo.

Cavaleiro da Lua faz o que tem que ser feito, pelo menos em sua avaliação, e joga uma de suas adagas na garganta do Cavaleiro das Sombras.

Assassinou seu parceiro

Começando na edição seis de Moon Knight (2006), Midnight assassinou e torturou em seu caminho para Cavaleiro da Lua, e na edição 12, o herói teve o suficiente. Para Midnight, cujos crimes foram todos tematizados de uma forma ou de outra, sua morte foi poética.

Quando o Cavaleiro da Lua finalmente alcançou um nexo entre oportunidade e raiva, ele arrancou a mão do tamanho de uma lança de uma torre de relógio e esfaqueou Midnight.

Ele empalou Midnight com o ponteiro do relógio em sua garganta e através dele, transformando seu ex-companheiro em um espantalho humano sangrento.

Matou um golfinho

Antes de ganhar sua própria série no Disney+, ingressar no MCU e possivelmente até se tornar um Vingador, o Cavaleiro da Lua uma vez assassinou um golfinho.

Este não era um golfinho robô, híbrido golfinho-humano, cérebro hiperinteligente em um corpo de golfinho, ou qualquer outro elemento de quadrinhos que pudesse oferecer uma desculpa fácil.

Desligou o suporte de vida de uma vítima de acidente vascular cerebral idosa

Sabendo que um homem, voluntariamente ou não, estava permitindo assassinatos através de seus sonhos constantes, Marc Spector fez o que acreditava que deveria.

Ele desligou o homem de seu suporte de vida no meio da noite, com calma e sem hesitação. Com toda a probabilidade, o velho nunca soube que o Cavaleiro da Lua estava lá.