Cidade Perdida e os melhores filmes de ação com Sandra Bullock

O filme Cidade Perdida estrou na última quinta-feira, 21 de abril, nos cinemas do Brasil, marcando o retorno de Sandra Bullock aos filmes de ação.

A diva já passou por vários gêneros cinematográficos, de comédias românticas como A Proposta (2009) a suspenses repletos de tensão como Bird Box (2018).

Mas, sem dúvidas, é nos filmes de ação que a estrela se destaca.

Confira mais detalhes sobre Cidade Perdida e os outros nove melhores filmes de ação de Sandra Bullock, segundo suas notas no IMDb!

Velocidade Máxima 2 (1997)

Na sequência de Velocidade Máxima, Sandra reprisa seu papel como Annie, que está com seu agora namorado Alex em um cruzeiro, e precisam impedir que seu navio colida com um petroleiro. A direção é de Jan de Bont.

Nota: 3.9

Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa (2005)

Gracie Hart é uma das personagens mais icônicas de Sandra Bullock e, neste filme, se junta a Sam (Regina King), formando uma dupla e tanto. Mesmo assim, muitos críticos e até mesmo alguns fãs a acharem que uma continuação de Miss Simpatia era desnecessária.

Nota: 5.1

A Rede (1995)

Angela Bennet é uma programadora que recebe um disco misterioso com uma conspiração que só ela pode desvendar, enquanto seus colegas são eliminados. Não é um dos mais memoráveis de sua carreira, mas é uma boa tentativa.

Nota: 5.9

Miss Simpatia (2000)

Equilibrando-se entre comédia romântica e filme de ação, Miss Simpatia é um dos filmes mais marcantes do currículo de Bullock, embora a termos técnicos não seja um de seus destaques. Mesmo assim, conseguiu uma nota boa o suficiente por ter conquistado o grande público.

Nota: 6.3

Oito Mulheres e um Segredo (2018)

O filme levantou grandes expectativas ao unir um super elenco feminino para reimaginar Onze Homens e um Segredo com mais girl power. Embora nem todos tenham gostado, é um filme que consegue manter a atenção do público com seu enredo e reviravoltas.

Nota: 6.3

As Bem-Armadas (2013)

Ao lado de Melissa McCarthy, Sandra Bullock estrelou este filme sobre uma agente do FBI e uma detetive da polícia que estão a cargo de eliminar um mafioso desconhecido em Boston. A graça do filme está no contraste de personalidade das personagens.

Nota: 6.6

O Demolidor (1993)

Entre ação e ficção científica, O Demolidor é um filme de Sylvester Stallone como um policial que foi congelado em 1996 e despertado em 2032. quando lutará ao lado da tenente interpretada por Sandra Bullock para derrubar um criminoso poderoso. Esse filme foi lançado antes da grande fama da atriz, e vale a pena por isso.

Nota: 6.7

Em empate no IMDb, o filme Cidade Perdida também ocupa a posição de terceira maior nota de Bullock em um filme de ação, ao lado de Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt. Além das cenas de ação, o filme foi elogiado por sua dinâmica divertida, com apelo para o mainstream que tem funcionado, apesar de ser previsível.

Nota: 6.7

Velocidade Máxima (1994)

Neste longa, Jack (Keanu Reeves) e Annie (Sandra Bullock) tentam manobrar um ônibus cheio de explosivos enquanto as autoridades tentam descobrir quem é o criminoso responsável por esse absurdo. As cenas em alta velocidade e sequências de perseguição são o ponto alto deste filme, com dois astros que se tornaram sucessos.

Nota: 7.3

Gravidade (2013)

Em primeiro lugar, Gravidade é um filme que mistura ficção científica, ação e suspense para contar a história de Ryan Stone, personagem de Bullock, que está presa no espaço e precisa retornar à Terra. A emocionante performance de Sandra, tal como os efeitos especiais, deram ao filme a nota mais alta dessa lista do IMDb.

Nota: 7.7

Qual o seu filme preferido com a Sandra Bullock?