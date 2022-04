Compare as idades dos personagens de Bridgerton com as de seus atores

A 2ª temporada de Bridgerton repetiu – e até mesmo superou – o sucesso do primeiro ano na Netflix, mas desta vez com um foco bem diferente. Um dos trunfos da série de Shonda Rhimes é seu elenco, formado por talentosos atores britânicos. Mas afinal, como as idades dos astros se comparam às dos personagens?

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton na Netflix.

A 2ª temporada de Bridgerton adapta para a Netflix o livro “The Viscount Who Loved Me” – que foca principalmente no relacionamento entre Anthony, o primogênito dos Bridgerton, e Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley.

Mostramos abaixo as diferenças entre as idades dos personagens de Bridgerton e as de seus intérpretes; veja.

Daphne Bridgerton – Phoebe Dynevor

Na primeira temporada de Bridgerton, a protagonista Daphne tem 21 anos. Os primeiros episódios da série de Shonda Rhimes são ambientados em 1813, no verão em que Daphne é apresentada à alta sociedade britânica.

Durante as gravações da 1ª temporada de Bridgerton – realizadas entre o final de 2019 e o início de 2020 – a atriz Phoebe Dynevor tinha 24 anos. Hoje em dia, tem 26. A atriz faz aniversário em 17 de abril.

Simon Basset – Regé-Jean Page

Embora tenha feito muito sucesso na primeira temporada de Bridgerton, Regé-Jean Page não está no segundo ano da série. O Duque tinha 29 anos na época do seu casamento com Daphne Bridgerton.

Na vida real, o ator britânico Regé-Jean Page tem 34 anos. Durante as gravações da série, ele tinha aproximadamente 30 anos. Por sua performance, o astro foi indicado ao Emmy de Melhor Ator. Page faz aniversário em 24 de janeiro.

Anthony Bridgerton – Jonathan Bailey

Na 2ª temporada de Bridgerton, o foco muda de Daphne para Anthony, o primogênito do clã. O personagem é interpretado por Jonathan Bailey, e tem 31 anos nos novos episódios da produção da Netflix.

Jonathan Bailey é um pouco mais velho que seu personagem em Bridgerton. O ator inglês tem 33 anos. O astro da 2ª temporada da série completa 34 anos em 25 de abril de 2022.

Benedict Bridgerton – Luke Thompson

Na trama de Bridgerton, Benedict é o segundo filho mais velho de Violet e Edmund. O artista tem 28 anos durante a 2ª temporada da série. Se a 3ª temporada seguir o modelo dos livros de Julia Quinn, Benedict será o protagonista.

O personagem é interpretado pelo ator britânico Luke Thompson. Na vida real, o astro tem 34 anos. Ele nasceu em 1988, e faz aniversário em 4 de julho.

Colin Bridgerton – Luke Newton

Colin é o terceiro mais velho entre os irmãos Bridgerton. Na trama da Netflix, o personagem é conhecido por suas aventuras pela Europa e por seu relacionamento complicado com Penelope Featherington.

Na 2ª temporada de Bridgerton, Colin tem 23 anos. O ator Luke Newton, por outro lado, completou 29 anos em 5 de fevereiro de 2022.

Eloise Bridgerton – Claudia Jessie

Durante a 2ª temporada de Bridgerton, Eloise tem entre 18 e 19 anos. A personagem não deseja seguir os passos da irmã Daphne, mas sim se tornar uma mulher independente e empoderada.

A atriz Claudia Jessie, intérprete de Eloise, tem 32 anos. Mais de uma década mais velha que sua personagem, Claudia faz aniversário em 30 de outubro.

Penelope Featherington – Nicola Caughlan

Em Bridgerton, Penelope Featherington é a melhor amiga de Eloise. Entretanto, as duas personagens vivem uma grande rusga na 2ª temporada. Fãs da série de Shonda Rhimes também sabem que Penelope é a verdadeira Lady Whistledown.

Durante as primeiras temporadas de Bridgerton, Penelope tem entre 17 e 18 anos. Sua intérprete, entretanto, é surpreendentemente mais velha. A atriz irlandesa Nicola Coughlan completou 35 anos em 9 de janeiro. Ela também interpreta uma adolescente na sitcom Derry Girls (disponível na Netflix).

Kate Sharma – Simone Ashley

A 2ª temporada de Bridgerton é agitada pela chegada das irmãs Kate e Edwina Sharma. Segundo o site Insider, durante os novos episódios, Kate tem aproximadamente 26 anos de idade. Ou seja: é um pouco mais nova que Anthony Bridgerton.

Na vida real, a atriz Simone Ashley tem basicamente a mesma idade de sua personagem. Ela completou 27 anos em 30 de março de 2022.

Edwina Sharma – Charithra Chandran

Segundo os livros de Bridgerton, a personagem que inspira Edwina Sharma tem 17 anos. Isso indica que, durante a 2ª temporada da série, Edwina tem entre 17 e 18 anos.

Charithra Chandran, a intérprete de Edwina, tem 25 anos. A atriz nasceu em 17 de janeiro de 1997.

Rainha Charlotte – Golda Rosheuvel

Embora não tenha sua idade citada nos livros de Bridgerton, a Rainha Charlotte existiu na vida real. Na época em que a série é ambientada – em 1814 – a verdadeira rainha tinha cerca de 70 anos.

Golda Rosheuvel interpreta uma versão bem mais jovial da rainha. A atriz guianesa-britânica, na verdade, tem 52 anos.

Bridgerton está disponível na Netflix.