Elite: Quem ficou e quem entrou no elenco na 5ª temporada

Estreou hoje na Netflix a aguardada 5ª temporada de Elite, série espanhola de sucesso da plataforma de streaming.

Desde sua quarta temporada, a série passou por grandes mudanças em seu elenco, já que o foco da produção está passando para outros personagens a fim de manter o programa no ar por mais alguns anos.

E, para os novos episódios, além de nomes já conhecidos do público, outros astros se juntam ao elenco como novos alunos de Las Encinas.

Confira quem tanto está no elenco da 5ª temporada de Elite:

Isadora — Valentina Zenere

A atriz argentina Valentina Zenere se junta ao elenco de Elite como Isadora, uma influencer digital que rapidamente se aproxima de Phillipe von Triesberg (interpretado por Pol Granch). Ela é conhecida do público pela série As Telefonistas, da Netflix, e Soy Luna, da Disney.

Ivan — André Lamoglia

André Lamoglia também é um dos novatos da série. Ele entra no papel de Iván, um novo aluno de Las Encinas e filho do jogador de futebol mais famoso do mundo. O ator é brasileiro e conhecido pela série Juacas, do Disney Channel.

Samu — Itzan Escamilla

Itzan Escamilla é um dos poucos atores restantes da temporada original da série. O bolsista continua tentando provar seu lugar em Las Encinas na 5ª temporada da série. Ele também era do elenco de As Telefonistas.

Omar — Omar Ayuso

Omar Ayuso, que também faz parte do elenco de Elite desde o começo, também voltou para a 5ª temporada. Ele estreou como ator em Elite, mas irá atuar em um novo filme chamado 8 Años.

Rebe — Claudia Salas

Claudia Salas, atriz de Ruta del Bakalao, retorna como Rebe, a garota mais legal da escola.

Caye — Georgina Amorós

Georgina Amorós volta ao seu papel como a estilosa Caye. Recentemente, ela estrelou o seu primeiro filme em língua inglesa, O Festival do Amor, dirigido por Woody Allen.

Ari — Carla Diaz

Não é a ex-BBB, mas a Carla Díaz espanhola também é uma ex-estrela mirim. Ela volta ao seu papel como Ari na nova temporada de Elite.

Mencía — Martina Cariddi

A atriz Martina Cariddi, de O Guardião Invisível, está de volta como Mencía, irmã de Ari. que se envolveu sexualmente com Armando antes de sua morte.

Patrick — Manu Rios

Manu Ríos volta como Patrick, o irmão problemático de Ari e Mencía que adora se divertir a qualquer custo. Elite é seu retorno à carreira de ator após sete anos de hiatus.

Benjamín — Diego Martin

Diego Martin vive na série Benjamín, o professor-chefe de Las Encinas. Ele é um ator conhecido da Espanha e também atuou nos Estados Unidos, em The Alienist.

Phillipe — Pol Granch

Pol Granch volta a série como Phillipe, o ex-namorado agressivo de Caye. Ele é um músico que ganhou fama ao participar do The X Factor Espanha.

A quinta temporada de Elite já está disponível na Netflix.