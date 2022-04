A crítica e o público nem sempre concordam quando se trata das produções baseadas em quadrinhos da Marvel.

É muito comum que um longa-metragem receba críticas mas faça sucesso com os fãs, ou que desenvolva uma reputação mais positiva alguns anos depois do seu lançamento.

Continue lendo para conferir uma lista com filmes criticados da Marvel que são amados por fãs.

Bom, pelo menos uma parte dos fãs.

Homem-Aranha 3

Homem-Aranha 3 é um pouco bagunçado, mas hoje em dia uma boa parte dos fãs concorda que não é tão ruim quanto diziam na época do lançamento.

Existem ótimos momentos nesse longa, apesar de algumas cenas serem vergonhosas.

Homem de Ferro 3

Homem de Ferro 3 decepcionou muitos fãs com a sua reviravolta sobre o Mandarim.

No entanto, embora exagere muito na parte do humor em alguns momentos, Homem de Ferro 3 ainda funciona em outros sentidos, como na ideia de apresentar um Tony Stark mais vulnerável.

O Incrível Hulk

As pessoas não se empolgaram muito com O Incrível Hulk em 2008, mas hoje em dia, é interessante como é uma produção muito diferente do resto do MCU.

Muitos ainda consideram Edward Norton um Hulk superior ao de Mark Ruffalo, embora os motivos que o levaram a ser afastado do papel sejam compreensíveis.

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado

Existem muitos problemas em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, mas uma coisa chama a atenção: a abordagem sobre o Surfista Prateado era realmente acertada.

Aliás, os efeitos especiais usados no Surfista Prateado ainda são muito convincentes até hoje, o que é surpreendente.

X-Men Origens: Wolverine

X-Men Origens: Wolverine conquistou uma reputação mais positiva desde 2009, talvez por conta dos bons trabalhos de Hugh Jackman e Liev Schreiber.

Uma coisa continua imperdoável: o que eles fizeram com o Deadpool. Mas, pelo menos o personagem foi redimido nos últimos anos.

O Espetacular Homem-Aranha 2

O Espetacular Homem-Aranha 2 recebeu críticas por sua história lotada e por seus vilões pouco convincentes.

Por outro lado, os efeitos especiais são incríveis e Andrew Garfield entrega um bom trabalho como Homem-Aranha.

A reputação de O Espetacular Homem-Aranha 2 melhorou ainda mais depois do retorno de Andrew Garfield em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Venom

Massacrado pela crítica, Venom surpreendeu ao conquistar um bom resultado em bilheteria.

Embora a história não seja grande coisa, os fãs gostaram do trabalho de Tom Hardy como Eddie Brock/Venom.