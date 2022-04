Filmes tão ruins da Marvel que todo mundo esqueceu

O atual universo cinematográfico da Marvel é uma das mais famosas e rentáveis franquias de filmes do cinema. Com mais de 12 anos de existência, a Marvel Studios conseguiu atrair uma legião de fãs e está crescendo cada vez mais nas telonas. Mas se os filmes da Marvel são popular agora, nem sempre as coisas foram assim.

No passado, a Marvel aceitou produzir obras de qualidade um tanto quanto questionáveis, que felizmente não marcaram a memória dos fãs (ou pelo menos a Marvel espera isso). Mas nós não esquecemos e resolvemos relembrar alguns dos 20 filmes menos memoráveis da Marvel.

Confira a seguir:

Capitão América

A Marvel tentou emplacar o Capitão América em filmes bem antes do lançamento de O Primeiro Vingador, no qual Chris Evans interpretou o personagem. Uma das mais emblemáticas falhas de adaptação do personagem ocorreu no filme de 1990. Feito com baixo orçamento, quase ninguém viu o filme, que só foi exibido nos cinemas na França, chegando direto em VHS nas outras partes do mundo.

Blade Trinity

Terminar uma trilogia marcante não é fácil, mas Blade Trinity parece nem ter tentado em apresentar aos fãs uma conclusão satisfatória. No final, o filme apenas serviu para dar algum destaque a atores que posteriormente se tornariam grandes nomes em Hollywood, como Jessica Biel e Ryan Reynolds.

Howard, o Super-Herói

Guardiões da Galáxia fez sucesso pelo seu humor exacerbado, mas antes disso, a Marvel tentou a mesma estratégia em Howard, o Super-Herói. Focado no famoso pato antropomórfico, o filme foi um fiasco de crítica e público na década de 80. O personagem, porém, voltou a aparecer em Guardiões da Galáxia, filme que soube usar melhor a fórmula da comédia.

Doutor Estranho

Anos antes de Benedict Cumberbatch viver o personagem nos cinemas, a Marvel produziu um filme do Doutor Estranho direto para a televisão, em 1978. Talvez essa escolha de formato tenha sido a salvação da Marvel, já que ninguém lembra deste filme, mas o causador do próprio fiasco do longa-metragem, que foi criticado pelos efeitos visuais pouco chamativos.

O Retorno do Incrível Hulk

A década de 80 teve alguns filmes feitos direto para a TV estrelados pelo Hulk. Em O Retorno do Incrível Hulk, o herói verde conhece pela primeira vez o Thor, mas o filme não tem nada de memorável além disso. Um tanto quanto engraçado por apresentar um fisioculturista pintado de verde como o Hulk, o filme é a prova de que o personagem fica melhor quando criado em CGI. Stan Lee fez uma de suas participações especiais nesse filme.

X-Men Origins: Wolverine

Demorou algum tempo até o Wolverine ter um longa solo que fizesse justiça à popularidade do personagem como foi em Logan. A primeira tentativa da Fox em um filme solo do Wolverine ocorreu com essa criticada adaptação, que trouxe ainda um Deadpool grotesco que virou piada nos filmes protagonizados pelo personagem anos depois.

O Justiceiro, de 2004

Antes de ter sucesso em mostrar o Justiceiro na televisão com a série Demolidor e em seguida o derivado focado no anti-herói, a Marvel investiu no filme O Justiceiro, que foi lançado em 2004. O ator Thomas Jane interpretou o personagem e foi criticado por torna-lo… muito carismático, algo um pouco incomum para o personagem. Entretanto, no geral, o filme não foi aprovado pelos críticos e pelos fãs.

O Justiceiro, de 1989

O filme de 2004 não havia sido a primeira tentativa de emplacar o Justiceiro em um filme. O personagem já havia estrelado um longa na década de 80 com Dolph Lundgren como protagonista. Embora apresentasse uma versão mais fiel do personagem aos quadrinhos, o longa falhava em todo o resto e acabou esquecido entre os fãs da Marvel.

Quarteto Fantástico, de 2005

É verdade que esse filme não foi esquecido e alguns fãs até mesmo defendem a obra. Mas a Marvel muito provavelmente prefere esquecer este longa, que foi duramente criticado por mostrar personagens descaracterizados em relação aos quadrinhos.

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado

Como o primeiro filme do Quarteto fez um relativo sucesso, uma continuação foi desenvolvida anos depois. Ainda mais criticado que o primeiro, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado apresentou um Galactus bizarro em uma das sequências finais mais sem graças do cinema.

Quarteto Fantástico, de 2015

Em uma das mais catastróficas adaptações do Quarteto, o Quarteto Fantástico de 2015 apresentou um filme estranho, sem um enredo envolvente e que desperdiçou um elenco carismático. O filme foi tão impopular que algumas pessoas realmente não lembram dele, mesmo ele tendo sido lançado há menos de 3 anos.

Motoqueiro Fantasma

Outro herói da Marvel que só foi encontrar na televisão uma “redenção” em suas adaptação live-actions foi o Motoqueiro Fantasma. Mesmo com Nicolas Cage e Eva Mendes no elenco, e efeitos especiais considerados razoáveis para a época, o filme de 2004 falhou por apresentar uma boa história ao espectador. Atualmente o personagem faz parte da série Agents of SHIELD.

Motoqueiro Fantasma: Espírito da Vingança

O primeiro filme do Motoqueiro Fantasma com Nicolas Cage em 2004 não foi a única tentativa de mostrar o personagem nas telonas. Em 2011, uma sequência foi lançada. Considerada muito pior que o primeiro filme, a continuação foi considerada cômica por muita gente (mesmo o filme tentando se levar a sério).

O Julgamento do Incrível Hulk

Outro filme do Hulk feito direto para TV na década de 80. No filme, o Hulk conhece o Demolidor, que precisa defende-lo de uma acusação de roubo. O filme sofre com um enredo fraco e com seus efeitos pouco espetaculares (mesmo para a época).

Geração X

Inspirado nas histórias dos X-Men, esse filme feito para a TV na década de 90 mostrava alguns dos mutantes menos populares dos quadrinhos. A ideia era que o filme abrisse caminho para uma série, o que não aconteceu. O público brasileiro, porém, talvez lembre do filme nas diversas reprises da Sessão da Tarde.

Nick Fury: Agente da SHIELD

O líder da SHIELD interpretado atualmente por Samuel L. Jackson já protagonizou um longa na televisão com David Hasselhoff no papel principal. Infelizmente, nem mesmo o carisma do ator foi o suficiente de salvar esta obra do esquecimento.

Guerreiros de Fogo

O filme foi uma adaptação das HQs da heroína Red Sonja e tinha Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen nos papéis principais. Como a personagem nunca fi popular entre o grande público, o filme, que recebeu diversas críticas, também acabou sendo rejeitado pela audiência e esquecido com o tempo.

Homem-Aranha: O Filme

Antes de estrelar o aclamado longa de 2002, o Homem-Aranha protagonizou um filme em 1977 feito para a televisão. O longa devia servir como um piloto para uma futura série de TV, mas foi tão criticado que os planos para a série foram cancelados.

Demolidor

Um dos mais criticados filmes de super-heróis atuais é o Demolidor estrelado por Ben Affleck. Apresentando um personagem pouco carismático e desinteressante, o filme manchou a carreira de Affleck e fez o personagem ficar sumido por um bom tempo até se tornar estrela de uma série na Netflix.

Elektra

Mesmo com o fracasso de Demolidor, a Fox, produtora do filme, resolveu não abandonar o universo do personagem e fez um filme focado em Elektra, a personagem de Jennifer Garner que conseguiu se destacar no longa original. Novamente, a ideia não deu certo. Elektra foi tão mal nas bilheterias que alguns estúdios usavam o filme como desculpa para não investir em filmes como heroínas, pois achavam que a culpa da baixa arrecadação do longa era do fato de ele ser protagonizado por uma mulher. Felizmente, Mulher-Maravilha, que veio anos depois, provou que heroínas fazem tanto sucesso quanto os super-heróis (quando o filme é bom).