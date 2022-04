O elenco perfeito para o Quarteto Fantástico no MCU

Um novo filme do Quarteto Fantástico está oficialmente em desenvolvimento na Marvel Studios, e os fãs torcem pelo primeiro grande filme com os heróis no MCU. E grande parte do sucesso está no elenco.

Na Fox, comprada pela Disney, o grupo ganhou duas tentativas com elencos diferentes. Ambas foram bastante criticadas.

Assim, ao voltar na Marvel, o grupo terá rostos diferentes. A escolha deve passar pelo diretor Jon Watts, que foi confirmado no projeto da primeira família da editora.

Enquanto o MCU não anuncia o elenco, separamos aqui qual seria nossa escolha para os integrantes da Primeira Família da Marvel. Confira abaixo:

Sr. Fantástico – Bill Hader

Uma das escolhas mais populares entre os fãs é de John Krasinski e Emily Blunt para o casal Reed e Sue, e ainda que todos adorem essa ideia, trazemos uma proposta diferente. Bill Hader é um tremendo ator, tanto para comédia e para o drama (algo meio que mandatório para o MCU), e basta assistir a qualquer episódio de Barry para ter essa constatação. Definitivamente conseguimos imaginar a mente mais brilhante do MCU em Hader.

Mulher Invisível – Claire Foy

Muitas atrizes em Hollywood poderiam facilmente se encaixar no perfil de Sue Storm. Nossa escolha fica com Claire Foy, uma das atrizes mais versáteis e talentosas da atualidade, que seria capaz de trazer a inteligência, doçura e força da Mulher Invisível como nenhuma das intérpretes anteriores foi capaz de fazer.

Tocha Humana – Lucas Hedges

Zac Efron parece ser uma escolha bem popular entre os fãs, mas trazemos um nome um pouco mais versátil aqui: Lucas Hedges. É um ator mais dramático, e que já foi indicado ao Oscar, mas também com um potencial cômico subestimado, algo que é essencial para o Tocha Humana de Johnny Storm.

Coisa – Dean Norris

O Coisa é um papel que requer mais trabalho de CGI e voz. Para interpretá-lo, por que não o eterno Hank Schrader de Breaking Bad, Dean Norris? É um bom perfil para o Benjamin Grimm humano, e traz um voz forte e divertida de se ver no meio de pedras computadorizadas.

Doutor Destino – Kenneth Branagh

Um dos maiores – se não o maior – vilão da Marvel finalmente tem a oportunidade de ganhar o tratamento que merece. Com o Doutor Destino enfim fazendo sua estreia no MCU, por que não trazer o mais shakesperiano dos astros de Hollywood: Kenneth Branagh. Seria uma escolha perfeita, sem falar que o ator já tem o pé na Marvel por ter dirigido o primeiro Thor.

O novo Quarteto Fantástico não tem previsão de estreia na Marvel.