O que os fãs querem ver na 3ª temporada de Bridgerton

Lançada na Netflix em março de 2022, a 2ª temporada de Bridgerton repetiu o sucesso da 1ª e conquistou inúmeros fãs na plataforma. Já renovada para um terceiro ano, a produção de Shonda Rhimes ainda conta com muitas tramas a serem adaptadas. Nas redes sociais, fãs já revelam os aspectos dos livros de Julia Quinn que desejam ver na 3ª temporada.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton na Netflix.

A 1ª temporada de Bridgerton adaptou o livro “The Duke and I”, sobre a história de Daphne Bridgerton. Já o segundo ano, focou na trama de “The Viscount Who Loved Me”, sobre o triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton e as irmãs Sharma.

O site Looper listou 10 coisas que os fãs de Bridgerton desejam ver na 3ª temporada na Netflix; veja abaixo.

Romance de Colin e Penelope

Fãs de Bridgerton já sabem que o relacionamento de Colin e Penelope é o tema principal do livro “Romancing Mister Bridgerton”, o quarto da saga de Julia Quinn. Dessa forma, a relação dos personagens deve ser abordada com mais profundidade na 4ª temporada. Mesmo assim, assinantes da Netflix querem ver um foco maior para o ship no terceiro ano, já que a série já começou a desenvolver os sentimentos dos personagens.

A vida amorosa de Eloise

Na 2ª temporada de Bridgerton, a trama de Eloise desagradou muitos fãs. A personagem chegou a ser chamada de “insuportável” e “misógina” por sua reação do casamento da irmã Daphne. Na 3ª temporada, fãs querem ver um foco maior na vida amorosa da personagem. Os novos episódios têm tudo para desenvolver melhor a relação de Eloise com Theo Sharpe, o jovem que ela conhece na 2ª temporada, com quem cria uma instantânea conexão.

O desespero da Lady Whistledown

Durante a 2ª temporada de Bridgerton, o segredo de Penelope Featherington fica cada vez mais ameaçado. Após Eloise descobrir que sua melhor amiga, na verdade, é a Lady Whistledown, as duas personagens vivem um grande conflito. Na 3ª temporada, fãs querem ver novas ameaças ao segredo da Lady Whistledown. Tudo indica que, nos novos episódios, a Rainha Charlotte fará uma investigação ainda mais profunda sobre a identidade da fofoqueira.

O casamento de Kate e Anthony

Após a 1ª temporada de Bridgerton, o casal Daphne e Simon assume um papel bem menos importante – principalmente pela saída de Regé-Jean Page. Fãs não querem que o casal Kate e Anthony sofra o mesmo destino. Como o casamento só ocorre nos últimos momentos da 2ª temporada, muitos espectadores desejam ver mais cenas do casal no terceiro ano – o que deve acontecer, já que Jonathan Bailey e Simone Ashley continuam no elenco principal.

A sexualidade de Benedict

Benedict é bissexual? Fãs de Bridgerton desejam ver uma exploração maior da sexualidade do personagem nas próximas temporadas da série de Shonda Rhimes. Vale lembrar que, durante a 1ª temporada, Benedict parece flertar com outro homem. A 3ª temporada é a oportunidade perfeita para abordar essa trama, já que deve adaptar para a Netflix o livro “An Offer From a Gentleman”, que foca na história do segundo mais velho dos irmãos Bridgerton.

Rainha Charlotte e o Rei George

Embora não faça parte da família de protagonistas de Bridgerton, a Rainha Charlotte é uma das personagens mais populares da série de Shonda Rhimes na Netflix. Na 3ª temporada, fãs desejam ver um foco maior na trama da personagem – o que pode levar a uma abordagem mais profunda de sua relação com o Rei George. Vale lembrar que a Rainha Charlotte vai ganhar uma série derivada, que deve mostrar sua ascensão ao poder e seu casamento com o monarca inglês.

Os caçulas da família Bridgerton

Até o momento, os irmãos caçulas da família Bridgerton tiveram pouco destaque na série da Netflix. A situação deve mudar nas próximas temporadas, já que a série terá a difícil missão de adaptar a história de cada um deles. Sendo assim, a 3ª temporada deve começar a desenvolver mais profundamente a trama de Francesca, Gregory e Hyacinth. Para muitos fãs, já passou da hora da série oferecer um enredo mais importante para os personagens.

A Duquesa Daphne

Na 2ª temporada de Bridgerton, Daphne tem um papel pequeno. A personagem retorna, mas não ganha destaque em meio à trama de Anthony e Kate. Simon Basset, seu marido, nem chega a aparecer nos novos episódios. Nas próximas temporadas, os fãs querem ver a rotina da personagem de Phoebe Dynevor como duquesa e sua relação com o marido e os filhos. Além disso, muitos espectadores aguardam uma participação especial de Regé-Jean Page.

Uma aventura para a Lady Bridgerton

Interpretada por Ruth Gemmell, a Lady Bridgerton é uma das personagens mais interessantes de Bridgerton. Nas próximas temporadas, os fãs desejam ver a matriarca vivendo aventuras mais ativas, possivelmente acompanhada da Lady Danbury. Já se sabe que a Lady Bridgerton fará parte do elenco principal da série da Rainha Charlotte. Dessa forma, os fãs não terão que esperar muito para conferir as aventuras da juventude da personagem.

Um amor para Edwina

No final da 2ª temporada de Bridgerton, Anthony e Kate vivem a aguardada conclusão de uma emocionante história de amor. Mas Edwina Sharma, a irmã mais nova de Kate, acaba ficando sem um pretendente. Tudo indica que a 3ª temporada da série deve abordar melhor a vida amorosa da personagem. Possivelmente, um novo galã chegará para conquistá-la, já que Charithra Chandran continua no elenco da produção.

A 3ª temporada de Bridgerton ainda não tem data para estrear na Netflix.