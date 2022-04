Os atores que esnobaram a Marvel e depois entraram no MCU

Filmes da Marvel são amados por grande parte do público, mas nem todo mundo se diverte com eles. Desde que o MCU se tornou uma das maiores franquias do mundo, diversas celebridades indicaram que não gostavam muito dessas produções.

É claro que está tudo bem não gostar de uma coisa. Mas, em alguns casos, o artista que criticou logo depois conseguiu um trabalho na Marvel.

Continue lendo para conferir uma lista com atores que esnobaram a Marvel e depois entraram para uma adaptação da mesma.

Kit Harington

Famoso por seu papel em Game of Thrones, Kit Harington uma vez criticou a Marvel, questionando a maneira como o estúdio lida com a masculinidade.

Na época, ele também citou que havia uma falta de representatividade em vários sentidos. Alguns anos depois, Kit Harington apareceu em Eternos como Dane Whitman.

Jessica Chastain

Jessica Chastain declarou a sua aversão à maneira como personagens como a Viúva Negra eram sexualizadas em adaptações de quadrinhos, especialmente as da Marvel.

Em 2019, a atriz interpretou a vilã de X-Men: Fênix Negra. Pode até não ser uma produção do Marvel Studios, mas com o multiverso englobando vários mundos hoje em dia, o que mais não é parte do MCU de alguma forma?

Ethan Hawke

Ethan Hawke uma vez criticou o “hype” que existe em torno dos filmes de super-heróis. Ele até declarou que Logan, que teve uma ótima recepção, não era um “grande filme”, apenas um “bom filme de super-herói”.

O que ele deu a entender era que, mesmo que um filme de super-herói seja ótimo, ele ainda será só um filme de super-herói, embora posteriormente o ator tenha voltado atrás e pedido desculpas aos fãs.

Hoje, Ethan Hawke é o vilão Arthur Harrow em Cavaleiro da Lua, série da Marvel para o serviço de streaming Disney+.

Matt Damon

Matt Damon opinou que filmes de super-heróis podem ser prejudiciais para os mais jovens e questionou por que o público não se cansa de franquias “intermináveis” como o MCU.

Em Thor: Ragnarok, que é uma produção do Marvel Studios, Matt Damon teve uma participação como um “falso Loki”, e retornará em Thor: Amor e Trovão.

Natalie Portman

Natalie Portman nunca escondeu a sua insatisfação com a maneira como a Marvel tratou a diretora Patty Jenkins em Thor: O Mundo Sombrio, demitindo-a antes que tivesse a oportunidade de realizar a sua versão da história.

Mais tarde, a atriz se mostrou um pouco mais positiva sobre a Marvel, indicando que não era impossível que ela retornasse ao MCU.

Agora, está confirmado que Natalie Portman voltará em Thor: Amor e Trovão, com a sua personagem Jane Foster se tornando a Poderosa Thor dessa vez.

Christian Bale

Embora tenha interpretado o Batman, Christian Bale nunca teve muita simpatia por filmes de super-heróis.

Ele declarou em 2017 que não gostava muito de assisti-los e que não tinha interesse em voltar a participar de uma dessas produções.

No entanto, o ator interpretará o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses em Thor: Amor e Trovão, que será lançado em 7 de julho de 2022.

Tom Cruise (?)

Na época em que foi cotado para estrelar Homem de Ferro, Tom Cruise supostamente não se empolgou muito com o roteiro.

O ator acreditava que o projeto podia não se encaixar com o que ele queria oferecer para o seu público. Na época, Homem de Ferro realmente era considerado um filme muito arriscado, até porque Tony Stark não era um personagem muito conhecido.

Ironicamente, agora existem rumores de que Tom Cruise pode ter uma participação como uma versão alternativa do Homem de Ferro em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Isso ainda não está confirmado, mas existe a forte possibilidade de que o astro em breve apareça no MCU como o personagem com o qual ele não se empolgou muito no passado.