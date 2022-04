Os lançamentos da Netflix nesta semana (11 a 17 de abril)

Que tal ficar por dentro dos lançamentos da Netflix?

Nesta semana, de 11 a 17 de abril, vários novos títulos chegam ao catálogo da plataforma de streaming, com produções para todos os gostos e idades.

Os destaques ficam com o filme Escolha ou Morra, estrelado por Asa Butterfield (Sex Education), e a comédia nacional A Sogra que te Pariu, com o humorista Rodrigo Sant’Anna.

Confira os lançamentos da semana na Netflix:

A Caminho de Casa – 11 de abril

Uma devotada cachorrinha com saudades de casa faz uma longa viagem pelo interior dos Estados Unidos para encontrar seu dono.

Mistérios Animais (Temporada 1) – 12 de abril

Os agentes especiais Sam e Kit viajam pelo mundo para investigar fatos científicos e desvendar mistérios do mundo animal usando gadgets maneiros.

No Xadrez – 12 de abril

Willis planejava eventos. Agora, ela é diretora de um presídio feminino e retrata o melhor e o pior da vida atrás das grades nesta comédia mordaz.

A Sogra que te Pariu – 13 de abril

Isadir (Rodrigo Sant’Anna) vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da nora. É um barraco atrás do outro!

Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo (Temporada 1) – 13 de abril

Narrada pelo ex-presidente Barack Obama, esta série documental destaca alguns dos parques nacionais mais espetaculares do planeta.

A Megera Domada – 13 de abril

Uma cientista de coração partido volta para casa em busca de um recomeço. Mas seu irmão picareta contrata um bonitão para convencê-la a vender as terras da família.

Vamos Consertar O Mundo – 13 de abril

Diego descobre que talvez não seja o pai do jovem Benito. Então os dois embarcam em uma jornada comovente para descobrir a verdade.

Ajuste de Contas – 13 de abril

Após sair da prisão, um homem com um grave problema de insônia vai atrás de quem o fez pagar por um crime que não cometeu.

Amálgama – 13 de abril

Quatro dentistas com vidas pessoais problemáticas passam dois dias inesquecíveis em um congresso na Riviera Maia.

Ultraman (Temporada 2) – 14 de abril

Décadas atrás, um herói vindo das estrelas deixou o mundo em paz. Agora, o filho de Ultraman precisa proteger a Terra de uma nova ameaça alienígena.

Escolha ou Morra – 15 de abril

Atrás de um prêmio em dinheiro que ninguém retirou, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror. Com Asa Butterfield.

Moranguinho na Cidade Grande – 15 de abril

Moranguinho quer ser a melhor confeiteira da cidade grande e, de quebra, viver aventuras flan-tásticas com novas amizades!

Anatomia de um Escândalo – 15 de abril

A vida privilegiada de Sophie como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante.

Os Herdeiros da Terra (Temporada 1) – 15 de abril

O jovem Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV e faz de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol.

One Piece: Z – 15 de abril

Luffy e a turma salvam um almirante da Marinha desiludido que só tem um objetivo: matar todos os piratas do mundo, inclusive os Chapéus de Palha.

Mai (Temporada 1) – 15 de abril

Uma mulher descobre quem são os responsáveis pela trágica morte da filha e inicia uma busca implacável para descobrir o que aconteceu de verdade.

DC’s Legends of Tomorrow (Temporada 6) – 15 de abril

Um misterioso “mestre do tempo” do futuro reúne um grupo improvável de super-heróis e vilões para salvar o mundo do mal.

Quase Feliz (Temporada 2) – 15 de abril

No rádio, Sebástian faz algum sucesso. Mas, na vida pessoal, tenta se encontrar no relacionamento com a ex, por quem ainda é apaixonado, e com seus dois filhos.

A Netflix pode mudar a data de estreia dos títulos.