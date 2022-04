Os lançamentos da Netflix nesta semana (18 a 24 de abril)

Chegou a hora de ficar por dentro das novidades da Netflix!

Todas as semanas a Netflix adiciona novos filmes, séries e documentários para todos os gostos, e não será diferente no período de 18 a 24 de abril.

Dentre os destaques da semana estão a estreia da série Heartstopper, baseada na graphic novel homônima de Alice Oseman, e as novas temporadas de Better Call Saul e Boneca Russa.

A programação infantil também chega em peso nos próximos dias.

Confira as lançamentos da semana da Netflix:

Cry Babies: Magic Tears – 18 de abril

Estes bebezinhos cheios de personalidade vivem em um mundo mágico, onde as lágrimas de amor e felicidade são poderes especiais.

Terra Sem Lei – 18 de abril

Um agente funerário irlandês começa a lucrar depois que os bandidos tomam conta de uma pacífica cidade, mas toda essa destruição acaba colocando sua família em perigo.

Better Call Saul (Temporada 6, parte 1) – 19 de abril

Esta série vencedora do Emmy volta para a sexta temporada.

Battle Kitty (interativa) – 19 de abril

Nessa aventura animada interativa de Matt Layzell, Kitty tem que derrotar todos os monstros da Ilha da Batalha para alcançar a vitória.

Círculo de Fogo: The Black (Temporada 2) – 19 de abril

No comando do Atlas Destroyer, Hayley e Taylor continuam a jornada para Sydney com Mei e Garoto, mas, primeiro, eles precisam escapar de um culto sanguinário.

Abercrombie & Fitch: Ascensão e Queda – 19 de abril

Este documentário explora o reinado da A&F na cultura pop na virada do milênio e mostra como a marca prosperou através da exclusão.

Boneca Russa (Temporada 2) – 20 de abril

Depois de encarar a noite mais insana de suas vidas (repetidamente), Nadia e Alan vivem outra aventura existencial que vira o mundo deles de cabeça para baixo.

Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino – 20 de abril

Ele circulava entre os poderosos, mas se aproveitada dos vulneráveis. Por trás da aparência alegre, havia toda a podridão de um sádico serial killer.

Ponto de Inflexão – 20 de abril

Um jovem preguiçoso que faz de tudo para evitar conflitos começa uma amizade improvável com um bandido perigoso que entra de repente em sua vida.

Coração Marcado – 20 de abril

Um homem quer se vingar da organização de tráfico de órgãos que matou a esposa dele, mas acaba se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela.

A Princesa da Yakuza – 20 de abril

Após descobrir que é herdeira de uma conhecida família da Yakuza, uma jovem de São Paulo conhece um homem com amnésia e um artefato misterioso.

Unicórnio – 20 de abril

Enquanto aguarda o retorno do pai, o vínculo de uma jovem com sua mãe é ameaçado depois que um viajante aparente atraente aparece na remota casa onde vivem.

O Submarino – 21 de abril

Quando um desastre atinge a Terra, um biólogo marinho a bordo de um submarino precisa lutar para sobreviver com a equipe. Para piorar, eles descobrem uma conspiração.

Kentaro Hiyama: O Homem que Engravidou – 21 de abril

Um executivo bem sucedido vive uma vida perfeita, até que descobre a própria gravidez e passa a enfrentar injustiças sociais que nunca tinha levado em consideração.

Heartstopper – 22 de abril

Ao enfrentar os desafios da escola e do amor, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que sua amizade improvável pode ser algo mais.

A Caminho do Verão – 22 de abril

No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada.

Sunset: Milha de Ouro (Temporada 5) – 22 de abril

A Netflix pode mudar as datas. Fique atento!