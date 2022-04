Os lançamentos da Netflix nesta semana (4 a 10 de abril)

Bora ficar por dentro das estreias da semana na Netflix?

Nesta lista, selecionamos os títulos que chegam entre os dias 04 e 10 de abril ao catálogo da plataforma de streaming, incluindo filmes, séries, animes, documentários, novelas coreanas, produções infantis e muito mais.

Um dos destaques fica com a nova temporada de Elite, sucesso espanhol que volta com elenco renovado.

Confira a lista de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Pretendente Surpresa – 04 de abril

Hari vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e prona para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado e ele acaba fazendo uma proposta pra ela.

Black Dog: Being a Teacher – 05 de abril

Uma professora com cargo temporário em uma escola particular enfrenta as políticas internas para ajudar os alunos a realizarem seus sonhos.

Altas Expectativas – 05 de abril

Um tímido treinador de cavalos entra no mundo da comédia para conquistar a dona de um bistrô.

Ronny Chieng: Cá Entre Nós – 05 de abril

Ronny Chieng fala sobre a raiva que sente pelos críticos de plantão, sua gratidão pelos nerds e seu espanto com os céticos irracionais e com a cura única para o racismo.

Michela Giraud: Nada Além da Verdade – 06 de abril

Michela Giraud abre o jogo sobre o sucesso profissional, as desvantagens da fama, os rótulos constrangedores, a falta de talento para o balé na juventude e muito mais.

Furioza – 06 de abril

Uma policial faz uma proposta irrecusável ao ex-namorado: ou ele se infiltra em uma gangue ou seu irmão vai para a cadeia.

O Ultimato: Ou Casa Ou Vasa – 06 de abril

Casar ou vazar? Casais põem o amor à prova e ficam com outros potenciais parceiros neste reality provocante.

Segredos e Crimes de Jimmy Savile – 06 de abril

O astro da TV Jimmy Savile encantou a todo com sua excentricidade e filantropia. Até que as acusações de abuso sexual revelaram um lado chocante de sua personalidade.

De Volta ao Espaço – 07 de abril

Elon Musk e os engenheiros da SpaceX embarcam em uma missão histórica para levar astronautas da NASA de volta à Estação Espacial Internacional.

Senzo: O Assassinato de um Craque – 07 de abril

O jogador de futebol Senzo Meyiwa era um herói nacional e sua morte chocou a África do Sul. Quem o matou e por quê? Esta série documental analisa o caso.

Disque Prazer – 08 de abril

Na Amsterdã dos anos 1980, uma estudante ambiciosa descobre uma nova carreira por acaso: atendente de um serviço de telessexo criado por dois irmãos bem diferentes.

Ovos Verdes e Presunto: A Segunda Porção (Temporada 2) – 08 de abril

Romeu e João não poderiam ser mas diferentes, mas juntos aprendem a experimentar coisas novas como a amizade e um prato de dar água na boca.

Yaksha: Operação Implacável – 08 de abril

Durante a investigação de operações secretas em um local de alto risco, um promotor exemplar enfrenta uma guerra entre espiões.

Tiger & Bunny (Temporada 2) – 08 de abril

Em uma metrópole vibrante protegida pelos super-heróis do NEXT, o veterano Wild Tiger, o Justiceiro Destruidor, é forçado a trabalhar com o novato Barnaby Brooks Jr.

As Garotas de Cristal – 08 de abril

Sentindo a imensa pressão do papel principal, uma bailarina faz amizade com uma colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade.

Metal Lords – 08 de abril

O plano dos excluídos Hunter e Kevin está claro: focar o heavy metal, vencer o concurso e conquistar a admiração de todos. Será que eles conseguem?

Elite (Temporada 5) – 08 de abril

Nesta escola, todo aluno tem um segredo e cada semestre traz uma nova vítima e um novo mistério.

Ainda Estou Aqui – 08 de abril

Uma adolescente perde o amor de sua vida em um acidente trágico. Arrasada, ela começa a achar que ele está mandando sinais do outro mundo.

