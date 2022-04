Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (08 a 10 de abril)

Mais um fim de semana movimento para os assinantes da Netflix!

Neste período de 08 a 10 de abril, teremos grandes lançamentos pousando na plataforma de streaming.

Dentre eles, destaque para a 5ª temporada da série Elite, um dos maiores sucessos de língua espanhola da Netflix.

Confira essa e outras estreias deste final de semana:

Elite (Temporada 5) – 08 de abril

Nesta escola, todo aluno tem um segredo e cada semestre traz uma nova vítima e um novo mistério.

Ainda Estou Aqui – 08 de abril

Uma adolescente perde o amor de sua vida em um acidente trágico. Arrasada, ela começa a achar que ele está mandando sinais do outro mundo.

Disque Prazer – 08 de abril

Na Amsterdã dos anos 1980, uma estudante ambiciosa descobre uma nova carreira por acaso: atendente de um serviço de telessexo criado por dois irmãos bem diferentes.

Ovos Verdes e Presunto: A Segunda Porção (Temporada 2) – 08 de abril

Romeu e João não poderiam ser mas diferentes, mas juntos aprendem a experimentar coisas novas como a amizade e um prato de dar água na boca.

Yaksha: Operação Implacável – 08 de abril

Durante a investigação de operações secretas em um local de alto risco, um promotor exemplar enfrenta uma guerra entre espiões.

Tiger & Bunny (Temporada 2) – 08 de abril

Em uma metrópole vibrante protegida pelos super-heróis do NEXT, o veterano Wild Tiger, o Justiceiro Destruidor, é forçado a trabalhar com o novato Barnaby Brooks Jr.

As Garotas de Cristal – 08 de abril

Sentindo a imensa pressão do papel principal, uma bailarina faz amizade com uma colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade.

Metal Lords – 08 de abril

O plano dos excluídos Hunter e Kevin está claro: focar o heavy metal, vencer o concurso e conquistar a admiração de todos. Será que eles conseguem?

A Netflix pode mudar as datas de estreia.