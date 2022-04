Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (15 a 17 de abril)

Que tal conferir as novidades que a Netflix separou para seus assinantes neste final de semana, de 15 a 17 de abril?

Para este período, vários novos filmes, séries e reality shows chegam ao catálogo brasileiro da plataforma de streaming, com atrações para todos os gostos.

O destaque fica com o filme Escolha ou Morra, novo longa de terror Original Netflix estrelado por Asa Butterfield, já conhecido da casa pela série Sex Education.

Confira as novidades do fim de semana logo abaixo:

Escolha ou Morra – 15 de abril

Atrás de um prêmio em dinheiro que ninguém retirou, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror. Com Asa Butterfield.

Moranguinho na Cidade Grande – 15 de abril

Moranguinho quer ser a melhor confeiteira da cidade grande e, de quebra, viver aventuras flan-tásticas com novas amizades!

Anatomia de um Escândalo – 15 de abril

A vida privilegiada de Sophie como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante.

Os Herdeiros da Terra (Temporada 1) – 15 de abril

O jovem Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV e faz de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol.

One Piece: Z – 15 de abril

Luffy e a turma salvam um almirante da Marinha desiludido que só tem um objetivo: matar todos os piratas do mundo, inclusive os Chapéus de Palha.

Mai (Temporada 1) – 15 de abril

Uma mulher descobre quem são os responsáveis pela trágica morte da filha e inicia uma busca implacável para descobrir o que aconteceu de verdade.

DC’s Legends of Tomorrow (Temporada 6) – 15 de abril

Um misterioso “mestre do tempo” do futuro reúne um grupo improvável de super-heróis e vilões para salvar o mundo do mal.

Quase Feliz (Temporada 2) – 15 de abril

No rádio, Sebástian faz algum sucesso. Mas, na vida pessoal, tenta se encontrar no relacionamento com a ex, por quem ainda é apaixonado, e com seus dois filhos.

The Intruder – 15 de abril

Depois de se mudar para a casa dos sonhos, um casal precisa lidar com o proprietário anterior, que não consegue se desapegar do imóvel.

Brightburn – 15 de abril

Os pais adotivos de um menino que caiu do céu em uma nave espacial percebem que ele tem superpoderes – e que está ficando cada vez mais maléfico.

Campeão do MMA: Nigéria – 15 de abril

Confinados na mesma casa durante nove semanas, lutadores amadores enfrentam novos desafios e treinam para o campeonato que definirá o novo campeão de MMA da Nigéria.

LEGO City: Aventuras na cidade (Temporada 2) – 15 de abril

Em uma cidade com muita diversão e bagunça, uma turma está sempre a postos para preservar a paz e as incríveis aventuras.

Homem de Deus – 16 de abril

Samuel abandona uma criação religiosa rígida para levar a vida que deseja, mas continua dividido entre os prazeres mundanos e a fé que deixou para trás.

Brincando com Fogo – 17 de abril

O rigoroso bombeiro Jake e seus colegas de trabalho têm que lidar com muito caos (e diversão) para cuidar de três órfãos malandrinhos.

A Netflix pode mudar a data de estreia dos títulos.