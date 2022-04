Os lançamentos de abril de 2022 na Amazon Prime Video

Você é assinante da Amazon Prime Video? Se sim, vai ficar feliz em conferir essas novidades originais que chegam em abril de 2022 ao catálogo da plataforma.

Vários novos filmes e séries inéditos estão chegando ao Brasil através do serviço ao longo deste novo mês.

O destaque fica com Sentença, nova série brasileira original da plataforma de streaming, com Camila Morgado, Fernando Alves Pinto e grande elenco.

Confira os lançamentos de abril na Amazon Prime Video:

O Internato: Las Cumbres (Temporada 2) – 01 de abril

Após as mortes que marcaram a primeira temporada, agora tudo indica que um serial killer pode estar à solta no isolado internato e todos os alunos podem estar em perigo.

Wolf Like Me – 01 de abril

Gary está em uma crise emocional e tem lutado para sustentar sua filha desde a morte de sua esposa. Já Maria tem um segredo que não ousa compartilhar com ninguém. O universo juntou esses dois por um motivo.

All the Old Knives – 07 de abril

Henry e Celia eram agentes da CIA e amantes, juntos os dois viveram um tormento em uma missão em Viena, seis anos atrás. Na tentativa de resgatar centenas de reféns das mãos de terroristas tudo acabou dando errado, e agora Henry e Celia tentam viver com as consequências daquela noite.

Sentença – 15 de abril

Heloísa é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa, por pior que tenha sido o crime cometido. Experiente, ela conhece profundamente a complexidade do cárcere e do sistema prisional brasileiro onde tantos definham, abandonados sem a devida assistência legal. Mas quando um caso choca o país e Heloísa se torna advogada da suposta assassina, ela se vê em meio a uma situação que envolve o líder da maior facção criminosa do país e pessoas misteriosas que o querem morto. Enquanto percorre essa perigosa jornada, Heloísa precisa ainda lidar com um trauma de infância enterrado em sua memória, que pode revelar um doloroso segredo familiar. Na busca não só pela verdade do que aconteceu no caso de sua nova cliente, mas também pelos mistérios dos crimes de sua própria família, a advogada precisa decidir se cruza ou não a linha que a separa entre o direito de defesa e a possibilidade de cometer um crime imperdoável.

Outer Range – 15 de abril

No Oeste Americano, o fazendeiro Royal está lutando por sua terra e família quando entra em um confronto com os limites da realidade e do mundo cósmico em uma batalha com o desconhecido.

The First Lady – 18 de abril

Na Ala Leste da Casa Branca, muitas das decisões mais importantes e que mudaram o mundo foram tomadas às escuras pelas carismáticas, complexas e dinâmicas primeiras-damas dos Estados Unidos.

La Jauría (Temporada 2) – 22 de abril

Começa a busca desesperada pela Blanca após seu desaparecimento, antes que seja tarde demais, tudo isso enquanto se integram vários assuntos atuais.

The Man Who Fell to the Earth – 25 de abril

Um extraterrestre que chega à Terra em um ponto de mudança na evolução humana deve confrontar seu próprio passado para determinar nosso futuro.

The Offer – 29 de abril

Incomodado pela exposição da trama sobre a família Corleone, Joe Colombo, um dos chefes da máfia de Nova Iorque, tenta dar fim à produção, ameaçando os produtores. Mesmo correndo riscos, Albert se nega a interromper o grande projeto de sua vida.

A Amazon Prime Video pode mudar as datas de estreia.