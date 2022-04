Os lançamentos de abril de 2022 no Disney+

Que tal ficar por dentro das principais estreias de abril na plataforma de streaming Disney+?

Dentre os destaques, o filme “Apresentando, Nate” chegou hoje, dia 01, ao catálogo da plataforma de streaming, com uma fofa história juvenil nos bastidores da Broadway.

Além disso, ao longo do mês continuaremos recebendo novos episódios de O Cavaleiro da Lua toda quarta-feira.

Confira os lançamentos de abril no Disney+:

Apresentando Nate – 01 de abril

Em Apresentando Nate, o adolescente de treze anos, Nate Foster, sonha em se apresentar na Broadway. Só tem um problema – ele não consegue um papel nem na peça da escola. Mas, quando os pais saem da cidade, o Nate e a melhor amiga, Libby, fogem para Nova York para uma oportunidade única de provar que todos estão errados. Um encontro ao acaso com a tia do Nate, Heidi, causa uma reviravolta na jornada dele e, juntos, eles precisam aprender que as maiores aventuras da vida têm o tamanho dos nossos sonhos. Baseado no livro premiado de Tim Federle Protagonizado por Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer, Rueby Wood, Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow, o longa Apresentando Nate foi escrita e dirigida por Tim Federle. Marc Platt e Adam Siegel são os produtores e Tim Federle e Pamela Thur, os produtores executivos.

A Era do Gelo: As Aventuras do Scratv – 13 de abril

Seis aventuras com Scrat, o esquilo-dente-de-sabre, se aventurando na paternidade.

A Ursa Polar – 22 de abril

Narrado pela duas vezes indicada ao Oscar® Catherine Keener (“Capote”, “Quero ser John Malkovich”), “A Ursa Polar”, da Disneynature, conta a história de uma recém-mãe, cujas memórias de juventude a preparam para encarar a maternidade em um mundo cada vez mais desafiador para os ursos polares. “A Ursa Polar” é dirigido por Alastair Fothergill e Jeff Wilson, o time de direção por trás de “Pinguins”, da Disneynature, e produzido por Fothergill, Wilson e Roy Conli.

No Caminho da Ursa Polar – 22 de abril

“Bear Witness” acompanha a equipe de filmagem responsável por “A Ursa Polar”, da Disneynature, que enfrenta grandes desafios a menos de 500 quilômetros do Polo Norte. A equipe, que criou um revolucionário acampamento no local, percorreu montes de neve quase intransponíveis e gelo marinho frágil, reunindo cenas sem precedentes, que revelam comportamentos adaptáveis que surpreenderam até a experiente equipe de filmagem.

A Pequena Grande Fazenda: O Retorno – 22 de abril

O especial do Dia da Terra do Disney+ “A Pequena Grande Fazenda: O Retorno”, do National Geographic, é baseado no premiado documentário de 2018, que conta a história de John e Molly Chester, que abandonaram sua vida urbana em Los Angeles, para viver em uma fazenda estéril em Ventura County, e cultivar alimentos deliciosos em harmonia com a natureza. O novo especial mostra a incansável jornada de dez anos dos fazendeiros para transformar a terra em uma fazenda mágica, e documenta todo o processo nesse especial emocionante, que se aproxima de um “A Teia de Charlotte” da vida real.

Explorer: Tepui – 22 de abril

Uma equipe de escaladores de elite tenta escalar o penhasco de um tepui para levar ao topo o renomado biólogo Bruce Means, de 79 anos. O explorador na National Geographic Mark Synnott, se une ao escalador Honnold, em seu primeiro projeto de escalada após Free Solo.

Do Esboço à Realidade – 27 de abril

Do Esboço à Realidade nos leva até as mesas e vidas de talentosos artistas e animadores. Cada episódio foca em um único artista, que ensina como desenhar um personagem icônico do Walt Disney Animation Studios. Enquanto aprendemos as etapas do desenho, descobrimos que os próprios artistas têm uma história única para contar sobre como chegaram à Disney e ao personagem escolhido.

Cavaleiro da Lua – Novos episódios toda quarta-feira

A série segue Steven Grant, um balconista de uma loja de presentes que sofre de problemas de memória que o apagam ou trazem de volta flashbacks de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha um corpo com o mercenário Marc Spector. Enquanto enfrentam seus inimigos, Steven/Marc devem navegar em suas identidades complexas enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.

A Família Radical: Maior e Melhor – Novos episódios toda quarta-feira

Uma continuação da aclamada série, “Família Radical: Maior e Melhor” acompanha as aventuras e desventuras de Penny Radical de quase 14 anos e a família dela, enquanto encaram a vida moderna com o coração e alegria. 2020 trás uma nova carreira para Trudy, a mãe, sonhos ousados para o pai, Oscar, e novos desafios para Penny, incluindo uma vizinha socialmente consciente, que acha que tem muito a ensiná-la, e influencers digitais valentões que querem cancelá-la e seus hormônios da adolescência. Os amigos de Penny voltam, incluindo Dijonay, LaCienega, Zoey e Michael. Vocó Zica também volta, pronta como nunca para dar seu amor exigente ou sua ajuda sempre que a Penny precisa. Entre os rostos novos estão Maya e KG, novatos que não têm apenas as dificuldades de serem alunos novos, mas também têm dois pais, algo inédito em Smithville.

Outras estreias

Pantera Negra: O Reino Selvagem – 01 de abril

O Chamado da Floresta – 01 de abril

A Garota Mais Estranha do Mundo – 01 de abril

The Hardy Boys (Temporadas 1 e 2) – 06 de abril

Bluey (Temporada 3) – 06 de abril

A Vida Secreta dos Predadores (série) – 06 de abril

Desvendando a América Central (Temporada 1) – 06 de abril

Aprendendo Com Disney Junior (Temporada 1) – 06 de abril

Lost Tombs of the Pyramids – 08 de abril

Portugal: Ecossistemas Extremos – 08 de abril

100% Coco – 08 de abril

O Touro Ferdinando – 08 de abril

Fancy Nancy Clancy (Temporada 3) – 13 de abril

Sabores Extremos com Gordon Ramsay (Temporadas 2 e 3) – 13 de abril

Reabilitação Canina (Temporada 2) – 13 de abril

O Extraordinário Território da Escandinávia – 13 de abril

Descobertas de Bob Ballard – 15 de abril

India’s Wild Leopards – 15 de abril

De Volta ao Titanic – 15 de abril

A Lenda de Mordu – 15 de abril

Spidey e seus Amigos Espetaculares (Temporada 1) – 20 de abril

Anos Incríveis (Temporada 1) – 20 de abril

Lost Cities: The Great Flood – 20 de abril

Club Mickey Mouse (Malasia) (Temporada 4) – 20 de abril

Segredos em Sulphur Springs (Temporada 2) – 27 de abril

Gnomeu e Julieta – 29 de abril