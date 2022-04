Os melhores filmes com Joey King, estrela de Ainda Estou Aqui

Considerada uma das atrizes mais promissoras da atualidade, Joey King está em alguns dos maiores sucessos da Netflix – como a franquia A Barraca do Beijo e o drama romântico Ainda Estou Aqui. Mas o talento da atriz vai muito além da plataforma: Joey King dá um show em filmes de terror, comédias para toda a família e muito mais.

Recentemente, Joey King conquistou os assinantes da Netflix com o drama romântico Ainda Estou Aqui, que garantiu o Número 1 no Top 10 de filmes mais assistidos da plataforma.

Atualmente com 22 anos, Joey Lynn King nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Antes de começar sua carreira no cinema, a atriz participou de vários comerciais de TV e espetáculos teatrais.

Listamos abaixo as 6 melhores performances de Joey King no cinema – entre produções da Netflix e sucessos das telonas.

7 Desejos

Em 2017, Joey King protagonizou o filme de terror 7 Desejos. No longa, a atriz contracenou com Sydney Park, Ryan Phillippe e Josephine Langford.

7 Desejos acompanha a história de uma adolescente que descobre uma caixinha mágica com o poder de conceder desejos. Como é de praxe em filmes de terror, os pedidos acabam saindo pela culatra e provocando consequências terríveis para a protagonista e seus amigos.

O filme foi detonado pela crítica especializada, principalmente por sua temática clichê. Mas King consegue entregar uma performance sólida, mesmo com o péssimo roteiro do longa.

Ramona & Beezus

A comédia familiar Ramona & Beezus representou o primeiro papel principal de Joey King nos cinemas. Com apenas 9 anos, a atriz interpretou a protagonista Ramona e contracenou com a popstar Selena Gomez.

O enredo de Ramona & Beezus é baseado no livro infantil de Beverly Cleary, e acompanha a história de uma amável adolescente e sua criativa irmã mais nova – que se envolve nas maiores confusões.

Elogiado por público e crítica, o longa garantiu 70% de aprovação no Rotten Tomatoes. A performance de Joey King foi um dos aspectos mais elogiados.

Radium Girls

Lançado em 2018, o drama histórico Radium Girls é baseado em bizarros (e trágicos) eventos reais. Ambientado na década de 1920, o filme acompanha a história de um grupo de operárias que acaba envenenado pelo elemento químico Rádio em um complexo industrial.

Joey King interpreta Bessie Cavallo, uma jovem funcionária que luta por melhores condições de trabalho. A atriz foi muito elogiada por sua performance.

“Mesmo com as imprecisões históricas, Radium Girls faz sucesso com sua história real e excelentes performances de Joey King e Abby Quinn”, comenta o site The Hollywood Reporter.

Mentira Incondicional

Em 2018, Joey King participou de diversos filmes, entre A Lenda de Slenderman, Verão de 2003 e o thriller psicológico Mentira Incondicional.

No longa, Joey King interpreta Kayla, uma garota acusada de empurrar a melhor amiga de uma ponte e matá-la. O filme é imprevisível, e constantemente muda a perspectiva sobre o que teria acontecido de verdade.

Embora não tenha sido bem recebido pela crítica especializada, o filme conta com uma das melhores performances da carreira de Joey King.

A Barraca do Beijo

A Barraca do Beijo é, sem sombra de dúvidas, o filme mais famoso de Joey King. Com a produção da Netflix, a atriz conquistou fãs no mundo inteiro e aumentou consideravelmente sua popularidade nas redes sociais.

Baseada no livro de Beth Reekles, A Barraca do Beijo acompanha a história de Elle, uma divertida adolescente que se envolve com Noah, o irmão mais velho de seu melhor amigo. Por sua trama simples e momentos hilários, o longa se tornou um dos mais assistidos da Netflix.

O sucesso foi tão grande, que garantiu a produção de duas sequências. Nos filmes, Joey King foi muito elogiada por seu talento cômico e por sua química com Jacob Elordi, o intérprete de Noah – o que não é uma surpresa, já que os atores namoraram na vida real.

Invocação do Mal

Lançado em 2013, Invocação do Mal iniciou uma das franquias mais bem sucedidas do cinema de terror. Criada por James Wan, a série de filmes acompanha as aventuras de Ed e Lorraine Warren, um casal de investigadores paranormais que soluciona os mais assustadores casos sobrenaturais.

No primeiro filme, ambientado nos anos 70, Ed e Lorraine tentam ajudar a Família Perron, que sofre com fenômenos paranormais em uma fazenda de Rhode Island.

Em Invocação do Mal, Joey King vive Christine Perron, uma das filhas da família. A personagem é uma das mais afetadas pelos eventos sobrenaturais, e suas cenas de medo extremo são ancoradas por uma inesquecível performance de King.

Além de fazer muito sucesso na Netflix, Ainda Estou Aqui conta com a melhor atuação da carreira de Joey King. Pelo menos, é essa a conclusão do site MovieWeb.

Na produção original da Netflix, Joey King interpreta Tessa, uma jovem que, após perder um grande amor em um trágico acidente de carro, passa a receber mensagens do namorado morto.

Comparado a filmes como Ghost: Do Outro Lado da Vida, o longa oferece a Joey King a possibilidade de interpretar uma extensa gama de emoções.

Ainda Estou Aqui está disponível na Netflix.