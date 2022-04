Peaky Blinders: 10 grandes mistérios desvendados pela temporada final

Fãs de Peaky Blinders mal podem esperar pela estreia brasileira da temporada final. Assim como os episódios anteriores, o desfecho da série será disponibilizado pela Netflix – e inclusive já tem data de estreia. A conclusão da produção britânica desvendou alguns dos maiores mistérios da trama, e ofereceu aos fãs um final surpreendente para a história de Tommy Shelby.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

A 6ª temporada de Peaky Blinders foi a última, mas não representa o fim do universo da série. O showrunner Steven Knight já revelou que a produção ganhará um filme, que ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento.

O site Screen Rant revelou os 10 grandes mistérios desvendados pela temporada final de Peaky Blinders – veja abaixo (e tome cuidado com os spoilers).

Os dilemas de Arthur

Em todas as temporadas de Peaky Blinders, Arthur sofre com problemas emocionais, piorados pelo abuso de álcool e drogas. Por isso, muitos fãs especularam sobre a suposta morte do personagem no sexto ano.

Mas isso não acontece. Ao final da temporada, Arthur consegue abandonar os vícios e virar a página, iniciando assim uma nova vida. Além disso, os novos episódios não contam com cenas pesadas – como a da tentativa de suicídio – envolvendo o personagem.

O informante

Nas últimas temporadas de Peaky Blinders, um dos maiores mistérios envolveu a identidade do informante – um personagem misterioso que trai a gangue de Tommy Shelby e revela informações cruciais sobre o grupo.

De forma previsível, a temporada final de Peaky Blinders confirma Billy Grade como o informante. Além de divulgar informações para o IRA, o personagem também é contratado pelo Tio Jack para trair a gangue.

O destino de Alfie

Na 4ª temporada, Alfie Solomons é diagnosticado com câncer. Um dos personagens mais populares de Peaky Blinders, ele também leva um tiro na cara. Por isso, muitos fãs passaram a acreditar que ele não sobreviveria ao salto temporal da 6ª temporada.

Como o câncer de Alfie não é mencionado, tudo indica que o personagem de Tom Hardy teria conseguido superar a doença. Ao final da temporada final de Peaky Blinders, Alfie vende os negócios de Camden para os Blinders e restaura sua relação com Tommy.

Quem morre na temporada final de Peaky Blinders?

A principal dúvida dos fãs de Peaky Blinders é a seguinte: quais personagens morrem na temporada final da série britânica?

Para a surpresa dos fãs, nenhum dos irmãos Shelby falece na temporada final. Entretanto, Peaky Blinders termina com a confirmação das mortes de Polly, Billy Grade, Capitã Swing e Michael.

O papel de Stephen Graham

Entre a exibição da 5ª temporada de Peaky Blinders e a estreia dos últimos episódios da série, a BBC confirmou a escalação de Stephen Graham – um icônico ator britânico – para um papel misterioso no último ano.

Fãs especularam que o ator interpretaria um grande vilão, ou até mesmo o famoso gângster Al Capone. Mas na verdade, Graham viveu Hayden Stagg, um humilde trabalhador das docas que exerce uma influência importantíssima nos negócios de Arthur e Tommy.

O assassinato

A 5ª temporada de Peaky Blinders termina com uma reviravolta chocante. Após a exibição do episódio final, fãs passaram meses teorizando respostas sobre o destino do vilão Oswald Mosley. Afinal: quem impediu o assassinato do fascista?

A resposta é revelada nos primeiros momentos da temporada final. Tommy recebe um telefonema da Capitã Swing, que revela que o grupo terrorista IRA foi o responsável por frustrar os planos dos Peaky Blinders.

O que aconteceu com a Tia Polly?

O trágico falecimento da incrível Helen McCrory despedaçou o coração dos fãs de Peaky Blinders. Muitos se perguntaram como a temporada final da série explicaria a ausência de sua icônica personagem.

A resposta também é revelada no primeiro episódio da 6ª temporada. Polly é identificada como uma das vítimas do IRA no atentado a Oswald Mosley. O primeiro episódio serve como uma incrível homenagem à personagem e sua intérprete.

O destino de Michael

Na 5ª temporada de Peaky Blinders, Michael Gray se estabeleceu como um antagonista secundário, o que fez muitos fãs acreditarem que ele tomaria o lugar de Shelby e assumiria o controle da gangue.

A teoria não se concretizou. Após a morte de Polly, Tommy continua seus negócios como Membro do Parlamento, enquanto Michael permanece na América com Gina e o Tio Jack. Ou seja: ele nem chega perto de ameaçar a posição do protagonista.

O que acontece com Tommy Shelby no final de Peaky Blinders?

Nos últimos momentos da 5ª temporada de Peaky Blinders, Tommy coloca uma arma contra a própria cabeça, e parece disposto a acabar com tudo. Mas essa, obviamente, não é a despedida do protagonista.

Após a morte de Polly, Tommy para de beber e se torna um sujeito mais estável e focado em seus negócios. O personagem passa a temporada final resolvendo rancores antigos e oferecendo segurança para sua família e amigos. Depois, no desfecho da série, ele continua vivo – o que ainda pode mudar no filme de Peaky Blinders.

Qual é o desfecho de Peaky Blinders?

De acordo com os fãs de Peaky Blinders, a temporada final da produção britânica ofereceu um final bastante satisfatório para a história da gangue.

Tommy e Arthur sobrevivem. As ações do IRA acabam frustradas. Em um momento poético, Tommy Shelby deixa a série em um cavalo branco – assim como aparece em um cavalo preto no primeiro episódio. Tudo indica que o vindouro filme de Peaky Blinders trará o aguardado embate entre Shelby e os fascistas.

A temporada final de Peaky Blinders estreia na Netflix em 10 de junho.