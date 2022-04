Cavaleiro da Lua está introduzindo ao Universo Cinematográfico da Marvel os deuses Khonshu e Ammit, o que confirma a existência do panteão egípcio no MCU.

Os fãs começaram, então, a se perguntar quantos deuses existem no MCU: até o momento, a conta do portal CBR inclui deuses nórdicos e os Celestiais, mas muitos mais podem estar a caminho.

Confira mais detalhes logo abaixo:

Deuses nórdicos

As divindades mais conhecidas e queridas do MCU são, sem dúvidas, os deuses nórdicos de Asgard como Thor, Loki, Odin e outros. Eles são tratados como deuses e se identificam como tal, mas o primeiro filme do Thor explica que a magia asgardiana é mais próxima da ciência do que de um poder divino.

Deuses egípcios

Khonshu e Ammit fizeram sua primeira aparição no MCU através da série Cavaleiro da Lua. Ainda não sabemos se mais deuses egípcios serão introduzidos, mas já foi revelada a relação entre a nova série e Pantera Negra, já que nos quadrinhos Wakanda deve sua força à deusa da pantera Bast.

Deuses gregos

Thor: Amor e Trovão incluirá deuses gregos, novidade no MCU. Russell Crowe foi anunciado como Zeus no filme, o que também torna possível que o Hércules dos quadrinhos possa aparecer em breve nos cinemas.

E os Eternos?

Os Eternos são inspirados em grandes mitos do mundo real, mas o filme mostra que eles estão mais para “robôs intercambiáveis” do que para deuses, mas a importância e poder deles é o suficiente para classificá-los como deuses, ao menos por enquanto.

Os Celestiais

Mas se sobram dúvidas sobre a divindade dos Eternos, a grande certeza é que os Celestiais são, sim, os verdadeiros deuses do MCU. Segundo a história dos personagens na Marvel, eles existiam antes do início de tudo, sendo os responsáveis pelo Big Bang, a criação dos planetas e de toda forma de vida, em uma analogia com a bíblia real. Sua divindade é inquestionável.

Mais a caminho

O universo da Marvel nos quadrinhos é imenso e, aos poucos, tem sido destrinchado também em live-action através dos filmes e séries do MCU. Como a Marvel gosta de guardar suas novidades a sete chaves, é difícil saber exatamente o que podemos esperar, mas lançamentos recentes da franquia como Eternos, Cavaleiro da Lua e, em breve, Thor: Amor e Trovão, nos levam a crer que mais divindades possam estar a caminho.

A contagem, até o momento

Segundo o site CBR, a contagem de deuses do MCU está em 31, incluindo apenas aqueles que foram explicitamente identificados até o momento.