Séries parecidas com Coração Marcado para ver na Netflix

A novela colombiana Coração Marcado estreou na Netflix e não demorou a figurar no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. A série faz muito sucesso ao abordar com criatividade um tema muito delicado: o tráfico de órgãos. Quem já maratonou todos os episódios quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Ele só queria se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa, mas acabou se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela”, afirma a sinopse oficial de Coração Marcado na Netflix.

Criada por Leonardo Padrón, a série colombiana é protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez e Sebastián Martínez.

Listamos abaixo as 7 melhores novelas e séries para assistir após Coração Marcado na Netflix; confira.

Café com Aroma de Mulher

Se você curte Coração Marcado pelo clima de “novelão” da produção colombiana, Café com Aroma de Mulher é a melhor opção para assistir em seguida. O remake moderno da clássica novela latina acompanha a história de Gaviota, uma jovem trabalhadora rural que vive uma grande paixão com Sebástian Vallejo, um herdeiro da elite cafeeira. Sucesso na Netflix, a série é protagonizada por William Levy e Laura Londoño.

Señora Acero

Cheia de reviravoltas chocantes, Señora Acero tem um clima muito parecido com o de Coração Marcado. Na trama, Blanca Soto interpreta Sara Aguilar, a esposa de um poderoso traficante que vive um grande dilema após a morte do marido. Para custear o tratamento médico do filho doente, Sara decide assumir o lugar do falecido em sua organização criminosa. A série faz um ótimo trabalho ao mostrar a evolução da protagonista, que não demora a se tornar uma gângster respeitada.

Her Mother’s Killer

Her Mother’s Killer (O Assassino de Sua Mãe) é uma eletrizante história de vingança que faz muito sucesso na Netflix. A novela colombiana acompanha a história de Analía Guerrero, uma inteligente estrategista política que traça um plano infalível para destruir o responsável pela morte de sua mãe. Para concretizar sua vingança, a protagonista enfrenta inimigos perigosos e se coloca no caminho de um popular candidato à presidência da Colômbia.

A Rainha do Sul

Baseado no livro “A Rainha do Tráfico” – que também inspirou a novela La Reina del Sur – a série A Rainha do Sul é ancorada por uma excelente performance da brasileira Alice Braga. Na trama, a atriz interpreta Teresa, uma mulher obrigada a trabalhar para o cartel responsável pela morte de seu namorado. Nesse cenário complicado, Teresa recorre à própria esperteza, à ajuda de uma amiga leal e ao auxílio de um misterioso caderno para sobreviver. Elogiada por público e crítica, a série conta com 4 temporadas na Netflix.

Narcos (e Narcos: México)

Se você gostou de Coração Marcado pela abordagem do tráfico de órgãos, tem tudo para curtir a excelente produção Narcos. Ambientada no universo dos mais perigosos cartéis da América Latina, a série traz Wagner Moura como o gângster Pablo Escobar. Também vale a pena conferir o derivado Narcos: México, que aborda a história de traficantes como Felix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes e Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Narcos faz um ótimo trabalho ao traçar a ascensão das organizações criminosas e o envolvimento de agentes governamentais.

Vosso Reino

Ambientada entre a intercessão da política e da religião, Vosso Reino é uma das séries argentinas mais populares da Netflix. O thriller acompanha a história de Emilio, um pastor que decide se candidatar à presidência da Argentina após o assassinato de seu companheiro de partido. O problema é que o religioso está longe de ser um santo – e não demora para ingressar em um mundo de mentiras, segredos e poder. A série é ancorada por uma excelente atuação de Diego Peretti como o protagonista Emilio.

Quem Matou Sara?

Quem Matou Sara? é uma ótima sugestão para fãs de mistério e suspense. Na produção da Netflix, Manolo Cardona dá um show de atuação como Álex, um homem falsamente incriminado pelo assassinado da irmã. Ao deixar a cadeia, o protagonista embarca em uma alucinante jornada para descobrir a identidade do verdadeiro responsável pela morte de Sara. Cheia de reviravoltas, a série é ambientada em um mundo de mentiras e segredos – onde nada é o que parece ser.

É importante citar que algumas das produções listadas acima não são projetos originais da Netflix. Ou seja: vale a pena assistí-las antes que elas deixem o catálogo brasileiro da plataforma.

Coração Marcado continua disponível na Netflix.