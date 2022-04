Stranger Things: Pequenos detalhes que você perdeu no trailer da 4ª temporada

Stranger Things, famosa série da Netflix ambientada nos anos 80, finalmente está voltando para a sua quarta temporada.

Ao longo das três temporadas anteriores, vimos Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos se aventurando pelo Mundo Invertido e todos os mistérios que estão cada vez mais próximos do nosso universo, sempre em meio a várias referências ao clássicos da época.

O trailer oficial para os próximos episódios da produção foi divulgado recentemente e traz vários detalhes que, talvez, você não tenha percebido.

Confira logo abaixo:

Chegamos ao Ensino Médio

Nossas crianças já são adolescentes! A turma se dividiu na temporada anterior e, agora, veremos Eleven e Will estudando juntos na Lenora Hills High School, enquanto Mike, Lucas e Dustin vão para a Hawkins High School.

Tá todo mundo mal!

Enquanto a maioria das crianças parece estar bem, Eleven ainda é vista como “estranha” e só pode contar com Will, que se tornou uma espécie de irmão para ela agora que Hopper “morreu” e ela está sob os cuidados dos Byers. Max também descreve que, apesar das aparências, todos estão sofrendo de alguma forma.

A volta de Hopper

Nós sabemos que Hopper está vivo, mas os demais personagens ainda não descobriram isso. O trailer, no entanto, destaca que Hopper será um dos personagens essenciais para a batalha contra os russos.

Referência aos X-Men

Em uma das cenas, é possível ver Mike usando uma camiseta do Hellfire Club (Clube do Inferno), uma sociedade de super-vilões da Marvel, imigos dos X-Men nos quadrinhos.

Clube da escola

Mas, na série, o Hellfire Club é o nome dado ao grupo oficial de D&D da Hawkins High School, o que mostra que Mike não só continua jogando, como faz parte de um clube escolar sobre isso.

Max tem poderes?

Parece que Eleven não é mais a única poderosa do grupo! A personagem Max é vista levitando alguns metros acima do túmulo de seu irmão, Billy, e seus amigos observam em choque. Uma outra teoria é que não sejam poderes de Max despertando, e sim seu irmão possuindo seu corpo.

Robert Englund em ação

O ator Robert Englund, conhecido por interpretar Freddy Krueger, se junta ao elenco de Stranger Things na nova temporada. Ele interpretará Victor Creel, um paciente do Pennhurst Mental Hospital que cometeu assassinatos na década de 1960.

Conexão com A Hora do Pesadelo

Além de ter Robert Englund em seu elenco, o trailer mostra que essa será a temporada mais sombria de Stranger Things até agora, e algumas cenas lembram o clássico filme de terror A Hora do Pesadelo, seja por seu vilão ou pela forma como os personagens estão agindo.

Música no Mundo Invertido?

Uma das sequências finais do novo trailer, vemos um guitarrista chamado Eddie Munson tocando em cima de um trailer enquanto um relâmpago vermelho irrompe no céu, em uma imagem muito parecida com a do Mundo Invertido. Será que a música tem algum poder especial?

Novo vilão

Depois de Demogorgon, Flayed e Mind-Flayer, parece que teremos um novo vilão em cena: Big Bad. O trailer mostra, primeiramente, seus aterrorizantes olhos, enquanto no final podemos ver sua imagem completa, cuja aparência é muito mais humana que a das demais criaturas de Stranger Things, o que pode significar que ele também é mais inteligente — e mais perigoso.

A primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things chega dia 27 de maio ao catálogo da Netflix.