Stranger Things: Veja as idades dos personagens na 4ª temporada

Uma das séries mais populares da Netflix, Stranger Things se prepara para o lançamento de sua 4ª temporada. No trailer oficial, fãs perceberam que os personagens aparecem bem mais “crescidos” – o que não é uma surpresa, dado o enorme hiato entre o terceiro e o quarto ano. Sendo assim, quais são as idades da turma de Eleven na 4ª temporada?

“Não temos boas notícias para o nosso ‘Americano’: ele está aprisionado, longe de casa, no deserto gelado de Kamchatka, onde enfrenta perigos humanos e… outros. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, um novo horror começa a surgir, algo há muito enterrado, algo que conecta tudo”, informa a sinopse de Stranger Things 4.

É importante citar que Stranger Things já foi renovada para a quinta temporada. Produzida pelos Irmãos Duffer, ela trará o desfecho da história de Eleven, Hopper e toda a turma.

Veja abaixo a idade atualizada dos personagens mais importantes de Stranger Things na 4ª temporada, de acordo com o site Screen Rant.

Qual é a idade de Eleven em Stranger Things?

Embora a data exata do nascimento de Eleven não seja conhecida, Stranger Things já revelou que a personagem nasceu em 1971. Ou seja: na primeira temporada, ela tinha 12 anos. Na segunda, 13. E na terceira, 14. Como a quinta temporada de Stranger Things é ambientada na primavera de 1986, Eleven terá 15 anos.

Millie Bobby Brown, a intérprete da personagem, completou 18 anos em 2022.

Jim Hopper

O Xerife Hopper está na casa dos 40 na 4ª temporada de Stranger Things. Embora Stranger Things não tenha revelado a idade do personagem, o livro Stranger Things: Darkness on the Edge of Town (que faz parte do cânone da série), confirma que Hopper tinha 35 anos de idade em 1977.

Dessa forma, Jim Hopper tem cerca de 44 anos na 4ª temporada de Stranger Things. David Harbour é um pouco mais velho, com 46 anos.

Mike Wheeler

Assim como Eleven, Mike Wheeler nasceu em 1971. As HQs de Stranger Things revelam que o personagem faz aniversário em 1 de abril. Entretanto, os quadrinhos não fazem parte do cânone da série, o que indica que o aniversário real de Mike pode acontecer em uma data diferente.

Dessa forma, Mike terá 15 anos durante a 4ª temporada de Stranger Things. Finn Wolfhard, seu intérprete, é bem mais velho. Nascido em 2002, o ator canadense tem 19 anos.

Lucas Sinclair

Segundo o site Screen Rant, tudo indica que Lucas Sinclair também nasceu em 1971, junto com a maioria dos amigos. Entretanto, a série nunca revelou oficialmente a data de nascimento do personagem. De qualquer forma, Lucas terá 15 anos na 4ª temporada de Stranger Things.

Caleb McLaughlin, o intérprete do personagem, completou 20 anos em 2021. O ator faz aniversário em 13 de outubro.

Dustin Henderson

Dustin Henderson, um dos personagens mais populares de Stranger Things, compartilha a mesma idade dos amigos Mike, Eleven e Lucas. Ou seja: como nasceu em 1971, terá 15 anos durante a 4ª temporada de Stranger Things.

Em Stranger Things, Dustin é interpretado por Gaten Matarazzo. Na vida real, o ator tem 19 anos e faz aniversário em 8 de setembro.

Will Byers

Muitos fãs acreditam que Will Byers é um pouco mais novo que os amigos. Porém, segundo o site Screen Rant, não é esse o caso. O personagem também nasceu em 1971, e dessa forma, tem 15 anos durante a 4ª temporada de Stranger Things.

Noah Schnapp, o intérprete de Will, é o integrante mais jovem do elenco principal de Stranger Things. Nascido em 3 de outubro de 2004, o ator completou 17 anos em 2021.

Max Mayfield

Introduzida na 2ª temporada de Stranger Things, Max Mayfield não demorou a se tornar uma das personagens mais populares da série. Segundo o site Screen Rant, Max também nasceu em 1971, e por isso, tem 15 anos na 4ª temporada.

A personagem é interpretada por Sadie Sink. Na vida real, a atriz tem 19 anos. Ela nasceu em 2002, e faz aniversário em 16 de abril.

Nancy Wheeler

A irmã mais velha de Mike tinha cerca de 15 anos na primeira temporada de Stranger Things. Dessa forma, tudo indica que a personagem terá 18 anos durante a 4ª temporada, já que os novos episódios são ambientados na primavera de 1986.

Natalia Dyer, a intérprete de Nancy, é bem mais velha que sua personagem. Nascida em 13 de janeiro de 1995, a atriz completou 27 anos em 2022.

Jonathan Byers

Como Nancy e Jonathan estudam na mesma sala, tudo indica que os personagem têm a mesma idade. Ou seja: na 4ª temporada de Stranger Things, Jonathan terá 18 anos.

Assim como Natalia Dyer, o intérprete de Jonathan também é bem mais velho que seu personagem. O ator britânico Charlie Heaton nasceu em 6 de fevereiro de 1994, e completou 28 anos em 2022.

Steve Harrington

Desde sua introdução na 1ª temporada de Stranger Things, Steve Harrington se estabelece como um dos personagens mais populares da série. Steve se formou no Ensino Médio durante a 3ª temporada, o que indica que ele é um ano mais velho que Jonathan e Nancy.

Sendo assim, o personagem terá 19 anos na 4ª temporada de Stranger Things. Joe Keery, o intérprete de Steve, faz aniversário de 30 anos em 24 de abril de 2022.

A 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 27 de maio de 2022. Veja abaixo o trailer.