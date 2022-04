Superman é o motivo pelo qual o DCEU não supera a Marvel; entenda

A batalha entre a DC e a Marvel, já muito comum nos quadrinhos, se expandiu também para os cinemas.

No entanto, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) tem dado muito mais certo que o chamado DCEU, com uma precisa construção histórica que já está chegado a 30 filmes lançados com grande aprovação do público.

Enquanto isso, a DC ainda luta para se encontrar: embora alguns de seus filmes tenham sido grandes sucessos de bilheteria, o estúdio oscila ao enfrentar dificuldade em manter atores na casa por muito tempo, como Ben Affleck, de conciliar a agenda de grandes astros, no caso de Henry Cavill, e até mesmo por grandes imprevistos, como a prisão de um de seus heróis principais, Ezra Miller.

O grande problema, no entanto, está na forma em que seu universo cinematográfico foi construído, e uma das principais fontes de problemas é, também, o se principal personagem: o Superman.

O site Screen Rant listou alguns dos motivos. Entenda:

Superman é muito conhecido

O Superman é, inegavelmente, uma das figuras mais icônicas da cultura pop, conhecido mesmo entre quem nunca leu às HQs ou assistiu aos seus projetos. Toda essa fama torna difícil o processo criativo para novos filmes e séries, já que roteiristas e diretores não podem dar muito de seu próprio toque para não se desviar do que o público já conhece como verdade.

Superman é muito poderoso

Ele é, ainda, um dos personagens mais poderosos de todo o mundo, dificultando o trabalho de criar bons roteiros e vilões que não sejam tão facilmente enfrentáveis. Mudar um pouco de sua personalidade, como o que foi visto na performance de Henry Cavill para o DCEU, deixando o personagem mais pensativo e emotivo, foi uma tentativa de driblar o seu “poder total”, mas nem todos os espectadores aprovaram o rumo que foi tomado.

Superman é muito simples

Apesar de ser extremamente poderoso, o Superman também é muito simples como personagem. Um ser de outro mundo com superpoderes e o desejo de usá-lo para o bem. Não é muito complexo, e como toda sua história já está bem difundida entre os espectadores, alterar seus princípios pode ser um tiro no pé.

Sua posição de líder

É estranho pensar na Liga da Justiça com outro líder que não seja o Superman: ele é tão poderoso que se torna naturalmente a escolha mais óbvia para assumir a liderança de uma equipe, mas seus filmes solos não prepararam o terreno suficientemente para tal, e mesmo o filme da Liga da Justiça coloca o Batman em uma posição muito mais próxima de um exemplo de líder.

A DC está desperdiçando o Superman

Em resumo, o universo cinematográfico da DC falhou com seu mais importante personagem. Ao não saber lidar com toda a fama e importância histórica do Superman para a cultura pop, o DCEU subestima o potencial de entregar bons filmes do herói, como se tivesse medo de ousar. Um reboot da franquia pode ser necessário para salvá-lo, e o momento parece ideal, agora que tivemos um novo Batman apresentado no estúdio.