The Big Bang Theory adora o Batman; veja as melhores referências

Considerada uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos, The Big Bang Theory faz sucesso – até hoje – com tramas hilárias e personagens inesquecíveis. A sitcom também conta com inúmeros easter eggs do universo nerd. O Batman é um dos heróis preferidos da turma de Sheldon, o que é comprovado por suas várias referências na produção.

A série foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. Produção de Chuck Lorre e Bill Prady, ela também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

O site Screen Rant listou as 7 melhores referências de Batman em The Big Bang Theory; confira abaixo.

The Bat Jar Conjecture – 13º episódio da 1ª temporada

No episódio em questão, Leonard, Howard, Raj e Sheldon participam de um dos eventos mais legais do universo geek: o Physics Bowl. Como de costume, Sheldon passa por cima dos amigos na hora de definir o nome do time.

Para convencer o amigo a mudar de ideia, Leonard oferece uma “propina” na forma de um jarro de biscoitos com a imagem do Batman. O item também aparece no background de vários outros episódios da sitcom.

The Griffin Equivalency – 4º episódio da 2ª temporada

Quando Raj é citado na revista People por sua descoberta astronômica, Sheldon debocha da gama do amigo. O personagem expõe sua opinião em alto e bom som, o que deixa Raj muito triste.

Leonard convence Sheldon a pedir desculpas ao amigo, e nesse momento, The Big Bang Theory introduz um de seus momentos mais desconfortáveis: o sorriso de Sheldon. A expressão assustadora do nerd se parece com a do Coringa, e Leonard diz que “estamos aqui para ver o Koothrappali, não para matar o Batman”.

The Irish Pub Formulation – 6º episódio da 4ª temporada

Quando Priya chega para visitar Raj, o personagem de Kunal Nayyar faz de tudo para afastar os amigos da irmã. Entretanto, Leonard acaba passando a noite com Priya. Para manter o segredo, Leonard confia em Sheldon, que promete ser discreto.

Para explicar a situação para Sheldon, Leonard diz que ele é o Batman e o amigo é o mordomo Alfred. Sheldon, obviamente, não gosta nada da metáfora, o que termina em uma cena hilária.

The Weekend Vortex – 19º episódio da 5ª temporada

Neste episódio, Leonard, Howard e Raj decidem passar o fim de semana jogando um game de Star Wars. Sheldon, por sua vez, é forçado a acompanhar Amy no aniversário da Tia Flora.

A contragosto, Sheldon vai à loja de quadrinhos para comprar um presente para a idosa de 93 anos. Stuart recomenda uma edição de colecionador do Cinto de Utilidades do Batman. O protagonista retruca, dizendo que “ela ficaria estranha sem o resto do uniforme”.

The Justice League Recombination – 11º episódio da 4ª temporada

Em um dos momentos mais memoráveis de The Big Bang Theory, os nerds se preparam para a festa de Ano Novo que acontece na loja de quadrinhos.

Enquanto Leonard espera os amigos e Sheldon entra no clima do evento com sua fantasia de Flash, Howard aparece trajado como o Batman dos anos 60. Com sua paixão por entrada dramática, o personagem também repete a icônica fala “Eu sou o Batman”.

The Bitcoin Entanglement – 9º episódio da 11ª temporada

O fato de The Big Bang Theory ter dedicado um episódio inteiro à tendência do Bitcoin não é exatamente uma surpresa. A trama começa quando Howard comenta sobre o grande aumento do valor das moedas virtuais. Leonard se lembra que costumava minerar tokens em seu antigo laptop, e junto com o amigo, embarca em uma jornada para encontrá-lo.

No final do episódio, Sheldon revela que baixou todas as Bitcoins para um pen-drive com o símbolo do Batman, uma referência que pode ter passado despercebida por muitos espectadores.

The Celebration Experimentation – 17º episódio da 9ª temporada

Quando o aniversário de Sheldon se aproxima, a turma decide organizar uma festa. Mas Sheldon odeia festas! O motivo? Em seu aniversário de 6 anos, o protagonista de The Big Bang Theory ficou muito desapontado por não poder encontrar o Batman da vida real.

Por isso, Amy, Leonard e Penny decidem surpreendê-lo com uma participação especial de Adam West, o Batman dos anos 60. O episódio termina como Adam West dizendo “Feliz aniversário, Sherman”, em uma das cenas mais engraçadas da série.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.