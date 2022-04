Todos os 11 filmes do universo de Homem-Aranha após Morbius

Morbius chegou como a mais nova produção da Sony baseada nos quadrinhos da Marvel.

Como é a dona do Homem-Aranha no cinema, a Sony vem trabalhando em diversos projetos relacionados ao universo do personagem.

Continue lendo para conferir uma lista com todos os 11 filmes relacionados ao universo de Homem-Aranha após Morbius.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1 e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 2

A sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso será dividida em duas partes: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1 e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 2.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1 chega aos cinemas em 6 de outubro de 2022, enquanto Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 2 terá lançamento em 2023.

Kraven – O Caçador

Kraven – O Caçador contará com Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe, fazendo parte do mesmo universo de Venom e Morbius.

O lançamento acontece em 13 de janeiro de 2023.

Madame Teia

Madame Teia será interpretada por Dakota Johnson, enquanto Sydney Sweeney também terá um papel coadjuvante.

Ainda não existe uma previsão de lançamento.

Derivado de Homem-Aranha no Aranhaverso

A Sony também está trabalhando em um derivado de Homem-Aranha no Aranhaverso que é focado em personagens femininas, com destaque para a Spider-Gwen.

Ainda não existe uma previsão de lançamento para esse projeto.

Sexteto Sinistro

Sexteto Sinistro continua em desenvolvimento na Sony, e parece cada vez mais perto de acontecer, embora ainda não tenhamos ideia de quem poderia dirigir esse projeto.

Ainda não existe uma previsão de lançamento.

Mulher-Aranha

Olivia Wilde dirigirá um longa-metragem da Mulher-Aranha, também conhecida como Jessica Drew.

Por enquanto, ainda não sabemos quando esse projeto poderia ser lançado.

Venom 3

Venom 3 será mais uma vez estrelado por Tom Hardy, que interpreta Eddie Brock/Venom.

Ainda não existe data de lançamento para Venom 3.

Após o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, uma nova trilogia do Homem-Aranha está em desenvolvimento, com Tom Holland muito provavelmente retornando como Peter Parker.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para nenhum dos projetos dessa nova trilogia.