Veja como é o elenco de Bridgerton na vida real

Marcada por tramas românticas e personagens inesquecíveis, Bridgerton é uma das séries mais populares da Netflix. A produção de Shonda Rhimes acompanha emocionantes histórias de amor ambientadas no período da Regência. Muitos fãs se surpreendem com o visual dos atores e atrizes de Bridgerton na vida real – que é muito diferente do estilo de seus personagens.

Com trajes de época e vestidos luxuosos, a moda de Bridgerton também conquista fãs na Netflix. A série oferece uma experiência imersiva, marcada por figurino, trilha sonora e cenários que emocionam os espectadores da plataforma.

Vale lembrar que cada temporada da série na Netflix – assim como os livros que inspiram a série – aborda a trama de um dos irmãos Bridgerton. A primeira focou na história de Daphne, e a segunda, na do primogênito Anthony.

Confira abaixo como é o visual de 10 integrantes do elenco de Bridgerton na vida real.

Simon Basset – Regé-Jean Page

Na primeira temporada de Bridgerton, o sedutor Duque de Hastings foi interpretado por Regé-Jean Page. Conhecido por performances na TV britânica, o ator foi introduzido à audiência internacional com atuações em séries como Roots e For The People (produzida por Shonda Rhimes). Atualmente, o ator se prepara para participar da adaptação cinematográfica de Dungeons & Dragons.

Daphne Bridgerton – Phoebe Dynevor

Atualmente com 26 anos, Phoebe Dynevor interpreta Daphne Bridgerton na série de Shonda Rhimes. Além da produção da Netflix, a atriz conta com papéis recorrentes em séries como Prisoners Wives, Dickensian, Younger e Snatch. Por sua performance em Bridgerton, Phoebe foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no SAG Awards.

Lady Danbury – Adjoa Andoh

Lady Danbury, a doyenne da sociedade britânica, é uma das personagens mais populares da Netflix. Sua intérprete, Adjoa Andoh, é uma veterana da TV e teatro britânico. A atriz está em algumas das séries mais famosas do Reino Unido, como Doctor Who, Broadchurch e EastEnders. No cinema, Andoh tem filmes como Fratura e Invictus.

Rainha Charlotte – Golda Rosheuvel

A introdução da Rainha Charlotte em Bridgerton representou um passo importantíssimo para a representatividade na Netflix. A monarca-consorte é interpretada por Golda Rosheuvel, uma prolífica atriz guianesa-britânica. Golda está em filmes como Lady MacBeth e Duna, além das séries Death in Paradise, Silent Witness, Luther e Coronation Street.

Anthony Bridgerton – Jonathan Bailey

Anthony Bridgerton, o protagonista da 2ª temporada de Bridgerton, é interpretado por Jonathan Bailey. O ator britânico é famoso por protagonizar a série de aventura Leonardo, na qual interpreta Leonardo Da Vinci. Bailey também está em produções como Broadchurch e Crashing. Mais recentemente, o ator foi um dos juízes convidados da 1ª temporada de RuPaul’s Drag Race: UK vs. The World.

Penelope Featherington – Nicola Coughlan

Em Bridgerton, a divertida Penelope Featherington é interpretada pela atriz irlandesa Nicola Coughlan. Mesmo vivendo uma adolescente na produção da Netflix, Nicola tem 35 anos na vida real. A atriz também é famosa por interpretar Clare na sitcom Derry Girls, que também está disponível na plataforma, e lança em 2022 sua temporada final.

Eloise Bridgerton – Claudia Jessie

Assim como Nicola Coughlan, Claudia Jessie é bem mais velha que sua personagem em Bridgerton. Enquanto Eloise tem entre 17 e 18 anos, Claudia tem 31. Além da produção da Netflix, Claudia Jessie é conhecida por sucessos da TV britânica, como House of Anubis, Jonathan Strange and Mr. Norrell, Doctor Who e Lovesick.

Colin Bridgerton – Luke Newton

De acordo com os livros de Julia Quinn, Colin Bridgerton deve assumir um papel bem mais importante nas próximas temporadas da série. O personagem é interpretado pelo ator britânico Luke Newton, conhecido por interpretar Luke Atwood no drama The Cut e Ben Evans na série The Lodge, exibida pelo Disney Channel. O ator também está no filme para TV Lake Placid: Legacy.

Kate Sharma – Simone Ashley

Uma das grandes novidades da 2ª temporada de Bridgerton foi a chegada das irmãs Sharma. Kate, a mais velha, é interpretada por Simone Ashley. Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Olivia Hanan na série Sex Education, também da Netflix. No cinema, Simone conta com um papel pequeno em Pokémon: Detetive Pikachu.

Edwina Sharma – Charithra Chandran

Edwina Sharma, a irmã caçula de Kate, ganha vida pela atuação da atriz escocesa Charithra Chandran. Bridgerton representa um dos primeiros trabalhos da atriz na TV. Chandran também interpreta Sabina Pleasance na 2ª temporada da série de ação Alex Rider, além do drama britânico Class S.

As duas temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.