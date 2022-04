Will Smith e todas as pessoas que já foram banidas do Oscar

Desde a edição deste ano do Oscar, em 27 de março, não se fala de outra coisa a não ser da piada de mal gosto de Chris Rock, do tapa que ele levou de Will Smith e de como essa “explosão” está afetando a vida do ator de King Richard: Criando Campeãs.

Após Will Smith renunciar sua posição de membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organização também divulgou uma nota informando que está banindo o ator de seus eventos oficiais, incluindo o Oscar, pelos próximos dez anos.

No entanto, Will Smith não é o primeiro a ser expulso da Academia, apesar de seu motivo ser, certamente, um dos menos chocantes em relação aos demais casos.

Confira quem tanto já foi banido do Oscar:

Carmine Caridi

Carmine Caridi, de O Poderoso Chefão: Parte II, foi o primeiro membro da Academia a ser expulso. Em 2004, o ator pirateou fitas VHS destinadas apenas aos membros da Academia, e teve sua participação banida como punição. O ator morreu em 2019, aos 85 anos.

Harvey Weinstein

O produtor foi expulso em 2017 após uma série de alegações de agressão sexual. Ao expulsá-lo, a Academia disse que suas ações eram “repugnantes, abomináveis ​​e antitéticas aos altos padrões da academia e da comunidade criativa que ela representa”.

Bill Cosby

Bill Cosby foi condenado em 2018 por drogar e agredir sexualmente a jogadora de basquete Andrea Constand, e a Academia o expulsou pouco mais tarde de sua organização.

Roman Polanski

Polanski também foi expulso da Academia em 2018, graças ao novo código de conduta. O motivo remonta ao ano de 1977, quando ele se declarou como culpado por abusar uma menor. Mesmo assim, ele ganhou o Oscar de Melhor Diretor em 2003 pelo filme O Pianista.

Adam Kimmel

O diretor de fotografia foi expulso da Academia em 2021. Foi descoberto seu histórico de agressão sexual, com inclusive duas passagens na missão por agressões estatutárias a menores, e ele foi removido da Academia por violar seu código de conduta.

O mais recente banido do Oscar foi Will Smith. O acontecido foi na edição de 2022 da cerimônia, após ele ter dado um tapa no comediante Chris Rock, que fez piadas com a esposa de Will, a atriz Jade Pinkett Smith. A Academia se posicionou alegando ser contra todos os tipos de violência, e como punição está proibindo Will Smith de frequentar seus eventos pelos próximos 10 ano s.