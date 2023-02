25 anos de Titanic: James Cameron revela 7 fatos inéditos sobre o filme

25 anos após o lançamento original, Titanic volta aos cinemas brasileiros! O longa, que é um dos mais influentes de todos os tempos, também ganhou um documentário na plataforma Hulu – no qual o diretor James Cameron revela fatos inéditos e surpreendentes sobre um de seus projetos mais queridos.

Lançado em 1997, e dirigido por James Cameron, Titanic utiliza o naufrágio do transatlântico mais famoso de todos os tempos como pano de fundo para a história de amor de Jack e Rose.

No longa, o elenco é liderado por Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez em Hollywood) e Kate Winslet (Avatar: O Caminho da Água) como Jack e Rose. Titanic conta também com Kathy Bates (Louca Obsessão), Billy Zane (Terror a Bordo), Frances Fisher (Leis da Atração) e Victor Garber (Alias).

Mostramos abaixo 7 segredos sobre Titanic que James Cameron revela mais de duas décadas após o lançamento do filme!

James Cameron descreve Titanic em uma frase

Narrando o início de sua jornada com Titanic, James Cameron revela como conseguiu convencer a 20th Century Fox a produzir o filme. Para isso, ele utilizou um livro de pinturas do transatlântico, de Ken Marshall, e uma única frase para descrever o longa.

“Eu peguei o livro, abri na imagem central – que era uma incrível foto do Titanic afundando, com os botes, os foguetes e tudo mais – e disse para o chefão da 20th Century Fox: ‘Imagine Romeu e Julieta nisso aí’. E foi assim. Essa foi a nossa proposta”, explicou o diretor.

O poder da tragédia

Para atrair a atenção do público, nada melhor do que uma boa e velha tragédia, certo? Pelo menos, essa foi a perspectiva de James Cameron na produção de Titanic. Segundo o diretor, a junção do romance de Jack e Rose com a tragédia do naufrágio foi essencial para garantir o sucesso do longa.

“Você pode fazer uma comédia romântica onde eles se beijam no final e caminham juntos em direção ao pôr do sol. Mas há algo muito mais poderoso em uma história de amor que tem perda e separação. E é claro, não existe separação mais permanente que a morte”, disse Cameron.

Por que Titanic ainda faz sucesso?

25 anos após o lançamento original, Titanic continua fazendo sucesso. O filme conquista não apenas as pessoas que o assistiram na estreia, mas também atrai a atenção de novas gerações de cinéfilos. Sendo assim, o que explica esse apelo tão duradouro?

“Acho que o que fica é o coração partido. Aquele sentimento de perda, de tristeza, e de todas essas coisas combinadas, resulta em uma história incrível. E nós colocamos a nossa história em cima de algo que já era impressionante”, explica o diretor, fazendo referência ao naufrágio do Titanic.

Encontrando Rose

De acordo com James Cameron, Kate Winslet se apaixonou na hora pelo papel de Rose. “Ela disse que poderia interpretá-la, mas eu não estava tão convencido”. O diretor, na verdade, hesitou em escalar Winslet. Na época, a atriz já era conhecida por atuar em vários dramas de época, e Cameron não queria repetir o clichê.

Eventualmente, após os testes de câmera e as outras audições da atriz, James Cameron mudou de ideia. “Ela foi espetacular nos testes, de verdade. E aí, me enviou uma cartinha e uma única rosa, dizendo ‘Sou sua Rose’. E aí, fiquei tipo ‘Okay Kate, o papel é seu’”, lembrou o diretor.

A escolha de DiCaprio

Leonardo DiCaprio foi uma das primeiras escolhas de James Cameron para o papel de Jack. Na época, a oportunidade não atraiu a atenção do ator, que procurava por um papel “mais desafiador” após interpretar um dependente químico no filme Diário de um Adolescente.

“Ele queria ter um problema. Ele queria ter algo para se enfurecer. Tive que convencê-lo de que interpretar aquele cara, que não tem um problema óbvio para enfrentar, seria a opção mais madura e emocionalmente construída”, comentou James Cameron.

Rose morre em Titanic?

Como os fãs de Titanic já sabem, o filme termina sem revelar se a versão idosa de Rose realmente morre. A interpretação fica à cargo da audiência. Quem não gostou nada dessa decisão narrativa foi Gloria Stewart, a intérprete da “Rose idosa”.

“Ela se virou para mim e disse: ‘Nesse momento eu estou viva ou morta?’. Respondi que era algo ambíguo, que queria que o público interpretasse como quisesse, e blá blá blá. E aí, ela perguntou, me ignorando: ‘Mas é para eu prender a respiração ou não?’. Pensei por alguns segundos e disse: ‘Prenda o fôlego””, revelou Cameron.

Por que James Cameron relançou Titanic?

Finalmente, James Cameron também usou o documentário para explicar sua decisão de relançar Titanic nos cinemas 25 anos após a estreia original. Segundo o diretor, o Titanic que retorna aos cinemas é um “upgrade” do primeiro filme, com “um maior senso de presença”.

“Você marca um encontro com alguém, alguém que você ama, ou um amigo, para assistir ao filme no cinema, e aí, se torna um momento sagrado para todos nós, certo? Então, no final das contas, não é muito sobre a telona, mas sim sobre esse encontro”, explicou o cineasta.

Titanic está em cartaz nos cinemas brasileiros.

