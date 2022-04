365 Dias: 5 coisas que você precisa saber antes de ver a sequência

Após fazer muito sucesso – e causar várias polêmicas – na Netflix, 365 DNI retorna com a sequência 365 Dias: Hoje. O filme tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma e repetir a popularidade da história original. Proibido para menores, o longa é considerado “o mais erótico” da Netflix.

O filme polonês 365 DNI estreou na Netflix em fevereiro de 2020. O longa se tornou um sucesso inesperado, garantindo o Número 1 no Top 10 de diversos países, onde permaneceu por várias semanas.

Baseada nos livros de Blanka Lipińska, a franquia 365 DNI acompanha a história da jovem Laura – que após ser sequestrada por um mafioso, ganha um prazo de 365 dias para se apaixonar por ele.

O site Cinema Blend revelou 5 coisas que você precisa lembrar para conferir a continuação de 365 DNI na Netflix; leia com atenção antes da estreia de 365 Dias: Hoje.

O relacionamento de Laura e Massimo

A trama de 365 DNI tem início quando o mafioso Massimo sequestra Laura, uma jovem que passa as férias na Itália. O motivo? A enorme semelhança entre Laura e a mulher que Massimo viu enquanto (quase) morria baleado. O personagem passa anos procurando pela mulher misteriosa, e por isso, decide levar Laura como refém.

Eventualmente, Laura sucumbe ao charme do mafioso e desenvolve uma profunda (e quente) relação com Massimo. Você, provavelmente, se lembra da cena em que os personagens fazem sexo no iate – vista como a mais erótica da história da Netflix.

Laura se apaixona por Massimo

Após tentar escapar da custódia do mafioso, Laura acaba se apaixonando por Massimo. A revelação acontece no final de 365 DNI, quando Massimo volta para resgatar a amada – enviada para a Polônia para se proteger das ameaças de inimigos do gângster.

Irritada por ter sido mandada para longe, Laura manifesta seu descontentamento. Após uma breve discussão, Laura e Massimo voltam a fazer o que fazem melhor: sexo. Desta vez, contra as janelas de uma luxuosa cobertura. Depois, Laura diz que não precisa esperar mais 365 dias, confessando assim seus sentimentos pelo mafioso.

O noivado de Laura e Massimo

Fãs da Netflix devem admitir: Massimo não perde tempo. No dia seguinte à confissão de Laura, Massimo pede a jovem em casamento. A protagonista fica chocada, mas não demora a perceber que o mafioso colocou um anel em seu dedo durante a noite. Obviamente, Laura aceita a proposta, e o casal começa a planejar o casório.

Os trailers de 365 Dias: Hoje indicam que o casamento de Laura e Massimo deve ser uma das partes mais importantes do longa.

Laura fica grávida em 365 DNI

Devido aos negócios “problemáticos” de sua família, Massimo proíbe Laura de convidar qualquer amigo ou familiar para o casamento. Descontente, a protagonista convence o noivo a permitir a visita de Olga, sua melhor amiga.

Quando Olga chega à Itália, Laura conta à amiga que está de casamento marcado com o sequestrador – e que também está grávida. Laura também informa que Massimo não sabe da gravidez, o que comprova que o pedido de casamento aconteceu por amor, não por pressão. Nesse momento, as amigas saem para comprar o vestido de noiva.

O desfecho de 365 DNI

365 DNI termina com uma grande reviravolta. Ao retornar com Olga para a mansão do futuro marido, Laura decide ligar para Massimo. No mesmo momento, um dos colegas do gângster recebe a notícia de que Laura é o novo alvo de um mafioso rival. Ele tenta contatar o amigo, mas não consegue.

Enquanto Mario tenta alertar Massimo sobre o grande perigo, o carro de Laura e Olga entra em um túnel – mas não sai do outro lado. Após ficar sabendo do ataque, Massimo desaba, acreditando ser tarde demais para salvar a amada.

Mas dada a sinopse de 365 Dias: Hoje, e os trailers do novo filme, já se sabe que Laura sobrevive ao atentado. Na verdade, o ataque deve servir como pontapé inicial para a trama da continuação.

365 Dias: Hoje estreia na Netflix em 27 de abril de 2022.