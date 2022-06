4 mortes que podem acontecer na Parte 2 de Stranger Things 4

Stranger Things 4 – Volume 1 chegou em maio ao catálogo da Netflix com grandes mudanças no que conhecíamos de seus personagens: o grupo foi separado pela primeira vez e parte dos jovens precisou voltar ao Mundo Invertido.

Enquanto isso, os adultos estavam na Rússia, e ainda há muita coisa a acontecer no volume 2, que promete ser explosivo.

Os fãs estão ansiosos para os próximos eventos do programa de sucesso da Netflix, incluindo prováveis mortes, já que estamos na reta final da narrativa e os criadores prometeram muito drama e tensão.

Confira abaixo quatro personagens que, segundo o site Clutch Points, podem morrer nos próximos episódios:

Nancy Wheeler

O primeiro volume terminou com Nancy sendo possuída pelo Vecna, e parece que a personagem está correndo grande perigo. O trailer para a segunda parte revelou que Nancy está bem, mas não sabemos por quanto tempo. Será que seus amigos conseguirão impedir que ela seja morta, assim como evitaram a morte de Max?

Steve

Steve também está envolvido com Nancy, Robin e Eddie nas aventuras pelo Mundo Invertido. Ele se tornou um dos personagens preferidos do público e, se os criadores quiserem impactar os fãs da série, matar Steve certamente garantiria boas lágrimas, principalmente se fosse um sacrifício para salvar Nancy, de quem ele ainda parece gostar, ou seu melhor amigo Dustin.

Hopper

Hopper quase morreu no final da terceira temporada de Stranger Things, e parece que ele pode ficar cara a cara com a morte mais uma vez. O trailer para a nova temporada mostra que há um demodog na prisão russa e Hopper precisará enfrentá-lo se quiser voltar com vida para Hawkins.

Mesmo caso ele consiga se reencontrar com os demais, ele é o pai adotivo de Eleven e, se for preciso, provavelmente se sacrificaria para salvar a garota, em uma possível morte que encerraria seu ciclo com chave de ouro.

Mike Wheeler

E falando em mortes que afetariam Eleven, seu namorado Mike também não está a salvo das teorias para os próximos episódios de Stranger Things. Os personagens foram separados pouco após uma briga, então matar Mike antes que ele possa se acertar com Eleven seria muito cruel, mas ainda é algo que pode acontecer.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega ao catálogo da Netflix no dia 01 de julho de 2022.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.