5 coisas que você precisa saber sobre o galã de Recomeço

O que seria de Recomeço sem Eugenio Mastrandrea como Lino? O bonitão já conquista fãs e arranca suspiros no mundo todo. Além disso, mostra seu talento artístico em algumas das cenas mais emocionantes do drama romântico. Pouco conhecido pelo público internacional, o italiano tem tudo para se tornar um dos queridinhos da Netflix.

“Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes”, afirma a sinopse oficial de Recomeço na Netflix.

Junto com Zoe Saldana no papel principal, o elenco de Recomeço conta com Eugenio Mastrandrea (A.C.A.B.), Danielle Deadwyler (Vingança & Castigo), Keith David (A Princesa e o Sapo) e Kellita Smith (Moesha).

Revelamos abaixo 5 coisas que você precisa saber sobre Eugenio Mastrandrea, o Lino de Recomeço; confira.

Eugenio Mastrandrea nasceu em Roma

Eugenio Mastrandrea, o intérprete de Lino em Recomeço, nasceu em Roma (a capital italiana) em 9 de dezembro de 1993. Ou seja: o ator é sagitariano. Ainda no início da carreira, o galã tem poucos projetos em sua filmografia. De acordo com o IMDB, o ator atuou em projetos como A.C.A.B. (de 2012) e Quase a Metade (2018).

Na TV, Mastrandrea é conhecido por atuar na série Carlo & Malik, de 2018, e na minissérie La Fuggitiva, exclusiva da TV italiana. Recomeço, dessa forma, é o primeiro projeto internacional do ator. Na verdade, antes de ser escalado no drama romântico, o ator nunca havia visitado os EUA.

Astro de Recomeço sofreu ao se mudar para os Estados Unidos

As gravações principais de Recomeço aconteceram na Itália. Porém, para filmar algumas das partes mais importantes do longa, Eugenio Mastrandrea teve que se mudar para Los Angeles. Em um papo com a Netflix, o ator revelou ter estranhado o clima e o agito da Califórnia.

“Essa massa gigante de gente, prédios, distâncias, duas horas no trânsito para ir de um lugar para outro… foi demais para lidar”, comentou o ator em um papo recente com a Netflix.

Eugenio Mastrandrea se identificou imediatamente com Lino

Em uma entrevista à Tudum, Eugenio Mastrandrea afirmou ter se identificado imediatamente com Lino, seu personagem em Recomeço. Ao ler o roteiro, o ator entendeu todas as motivações, desejos e aspirações do chef de cozinha.

“É difícil explicar, já que é uma sensação. É como explicar o sentimento de frio, calor ou fome, por exemplo. É algo que você sente no corpo. A partir daí, coloquei muito de mim para construir esse personagem, tijolinho por tijolinho”, explicou o astro.

Lino de Recomeço é fã da culinária italiana

Em Recomeço, Lino é um chef de cozinha. Na vida real, Eugenio Mastrandrea nutre um grande apreço pela comunidade italiana – o que não é uma surpresa, já que o ator passou toda a infância e juventude comendo os pratos mais tradicionais da cozinha do país. O paladar, segundo o astro, vem de família.

“Comida é algo central na minha vida. Gosto muito de comer, e de comer bem. Todas as mulheres da minha família são ótimas cozinheiras. Mas eu também sei fazer vários molhos italianos, como carbonara e amatriciana, para comer com massa”, explicou o ator.

Eugenio Mastrandrea não é um típico italiano

No clássico estilo dos italianos, Eugenio Mastrandrea é fã de boa comida. No entanto, o ator não gosta de vinho ou futebol. Segundo o astro, essa revelação causou polêmica (e uma boa dose de divertimento) durante as gravações italianas de Recomeço.

“Quando revelei à equipe de produção que não me importo com futebol e não bebo vinho, eles disseram que eu era um ‘italiano estranho’. Durante as gravações, o ator também aprendeu a dialogar no dialeto siciliano, com a ajuda do colega Paride Benassai (o intérprete de Giacomo, o pai de Lino).

Recomeço, com Eugenio Mastrandrea e Zoe Saldana, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.