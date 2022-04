5 filmes da Netflix parecidos com 365 Dias: Hoje

Recém-chegado à Netflix, 365 Dias: Hoje repetiu o sucesso de 365 DNI e se tornou um dos filmes mais assistidos da plataforma. Quem já conferiu a trama do filme erótico quer saber: o que ver em seguida no catálogo brasileiro do streaming? Para a alegria dos fãs, a Netflix conta com diversas produções quentes e filmes sensuais.

Em 365 Dias: Hoje, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone retornam como Laura e Massimo. O filme também conta com Simone Susinna como o charmoso Nacho.

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial do longa.

Listamos abaixo 5 filmes parecidos com 365 Dias: Hoje para você assistir na Netflix; confira.

Newness

Entre os filmes da Netflix, Newness é um dos poucos que chegam perto do nível de erotismo visto na franquia 365 DNI. O longa acompanha a história de Martin e Gabi, dois jovens que se conhecem em um aplicativo de encontros e não demoram a iniciar um relacionamento sério.

Mas quando a relação passa a sofrer com o tédio da rotina sexual, o casal encontra uma solução para o problema: abrir o namoro. O longa faz sucesso por oferecer uma visão realista e interessante sobre os relacionamentos modernos. Newness é protagonizado por Nicholas Hoult e Laia Costa.

A Vida Secreta de Zoe

Lançado em 2014, o thriller erótico A Vida Secreta de Zoe – Addicted (Viciada) em seu título original – acompanha a história da protagonista titular, uma mulher que parece levar uma vida perfeita. Com um marido carinhoso, dois filhos e uma carreira consolidada, Zoe não tem do que reclamar.

Entediada pela rotina do casamento, Zoe desenvolve um desejo incontrolável de fazer sexo com outros homens, e embarca em uma jornada quente por perigosas relações extraconjugais. O longa tem Sharon Leal como protagonista, além de Boris Kodjoe e Tasha Smith no elenco.

Se Organizar Direitinho…

Divertido, inovador e extremamente quente, Se Organizar Direitinho… fez muito sucesso na Netflix em seu lançamento original. O filme espanhol acompanha 5 histórias sexuais diferentes, que acontecem na mesma noite e envolvem diversos personagens.

As tramas se entrelaçam de maneiras surpreendentes – em uma louca viagem onde nada sai como planejado, mas todos conseguem o que desejam. O elenco de Se Organizar Direitinho… é liderado por Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo e Pilar Castro.

Jovem e Bela

Lançado em 2013, o drama erótico francês Jovem e Bela recebe muitos elogios pela abordagem sensível de sua trama e por sua estética inconfundível. O longa oferece aos espectadores um olhar realista e apimentado sobre o amadurecimento sexual de sua protagonista.

Contado em quatro estações – cada uma delas embalada por uma canção diferente – Jovem e Bela aborda a trajetória da adolescente francesa Isabelle (interpretada por Marine Vacht), desde seu despertar sexual à exploração de sua verdadeira identidade.

Frank & Lola: Amor Obsessivo

O tórrido filme de suspense Frank & Lola: Amor Obsessivo acompanha a história de uma jovem designer de moda que é disputada por dois homens mais velhos. Dirigido por Matthew Ross, o longa neo-noir remonta aos thrillers eróticos de Adrian Lyne.

Em Frank & Lola: Amor Obsessivo, o chef de cozinha Frank (vivido por Michael Shannon) se apaixona pela aspirante a estilista Lola (Imogen Poots). Mas ao descobrir que a amada esconde segredos sombrios, o protagonista é dominado por uma crise de ciúmes e decide tomar decisões drásticas.

Os filmes acima – além da franquia 365 DNI – estão disponíveis na Netflix.