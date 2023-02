5 grandes teorias sobre Stranger Things que podem se tornar reais

Os fãs de Stranger Things mal podem esperar pelo lançamento da 5ª (e última) temporada. Os novos episódios ainda não têm data para estrear na Netflix, mas os Irmãos Duffer já disseram que os próximos capítulos serão “os mais sombrios” da produção. A reta final também pode confirmar algumas das maiores teorias dos fãs de Stranger Things.

Nos episódios mais recentes de Stranger Things, vale lembrar, Eleven se muda com a Família Byers para a Califórnia. Em um novo cenário, a personagem tenta lidar com a perda de seus poderes, eliminados durante a batalha final contra o Devorador de Mentes.

O quinto ano, dessa forma, encerrará a trama da série de uma vez por todas. Segundo informações prévias, Will Byers terá um papel extremamente importante para a conclusão da história.

Enquanto a 5ª e última temporada de Stranger Things não estreia na Netflix, confira 5 teorias sobre a série que ainda podem se tornar reais na reta final!

Max está em apuros

Ao que parece, Max escapa das garras de Vecna ao final da 5ª temporada, mas sua consciência continua em coma – o que significa que a personagem morreu, ou ainda está presa no Mundo Invertido. Além disso, quando Henry mata as crianças no laboratório, dá a entender que todas as vítimas ficam presas em sua mente.

No Reddit, uma teoria muito popular diz que “Eleven terá que entrar na mente de Henry para recuperar a alma de Max”. Aparentemente, a personagem de Millie Bobby Brown precisará colocar a própria vida em risco para salvar a melhor amiga, provavelmente em um confronto final com Vecna.

Henry é o pai de Eleven

Como os fãs de Stranger Things já sabem, Henry (a identidade original de Vecna) foi a primeira cobaia dos experimentos do Dr. Brenner. Enquanto Eleven é a Número 11, ele é o Número 1. De acordo com uma chocante teoria dos fãs da série, o personagem de Jamie Campbell Bower também é o pai biológico de Eleven.

“Se Henry Creel tinha 11 anos em 1959, significa que ele estava com uns 31 anos em seu confronto com El no laboratório de Hawkins, quando ela o manda para o Mundo Invertido. Na época, Eleven tinha 9 anos. Sob um ponto de vista puramente cronológico, ele pode ser o pai biológico da personagem”, afirma um fã no Reddit.

Porém, é importante lembrar que os showrunners de Stranger Things já confirmaram que, na verdade, o pai de Eleven se chama Andrew Rich.

Mex será o fantoche de Vecna

Ao que tudo indica, Max, a personagem de Sadie Sink, terá um papel muito importante no desfecho de Stranger Things. Como ela ainda está em coma, outra entidade do Mundo Invertido pode se apoderar de seu corpo para causar caos e destruição no mundo humano.

Billy, o irmão de Max, também foi controlado pelos seres do Mundo Invertido. A possibilidade de Max morrer de maneira idêntica ao irmão é bastante triste, mas seria perfeita para encerrar o arco da personagem. Afinal, como citamos anteriormente, a temporada final de Stranger Things será “a mais sombria”.

Will destruirá o Mundo Invertido

Outra interessante teoria sobre o desfecho de Stranger Things afirma que, devido à sua conexão mental com Vecna, Will Byers será instrumental para a destruição do Mundo Invertido. O personagem de Noah Schnapp consegue sentir a presença de Vecna, e de acordo com o Reddit, terá que enfrentar a entidade na reta final.

“O Vecna não quer matar o Will, já que precisa de um corpo para usar na Terra”, diz um fã na rede social. Segundo a teoria, Will conseguirá enganar Vecna usando seu corpo como isca, ou terá que se sacrificar para fechar o portal do Mundo Invertido e destruir a dimensão alternativa.

Sob uma análise narrativa, a possibilidade de Will se sacrificar faz muito sentido. Afinal, como a história começa com ele, nada melhor do que também terminar com ele.

Eleven fará o sacrifício final

Por fim, temos a mais popular teoria sobre o final de Stranger Things. De acordo com inúmeros fãs e jornalistas, a série terminará com a morte de Eleven. A personagem de Millie Bobby Brown deve se sacrificar para salvar Max, derrotar Vecna e destruir o Mundo Invertido.

Foi Eleven quem criou o Mundo Invertido para prender Henry, e por isso, a personagem pode ser a única com poder suficiente para destruir a dimensão. Seria uma conclusão triste, mas completamente de acordo com a trama da série.

Stranger Things é, primordialmente, uma série sobre crescimento. A produção começa na infância dos protagonistas, e mostra também como eles mudam durante a adolescência. Por isso, a morte de Eleven, logo antes da fase adulta, seria um ótimo desfecho para a história.

A temporada final de Stranger Things estreia em 2024, na Netflix, ainda sem data.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.