6 coisas que você precisa saber sobre o spin-off de Pretty Little Liars

Já disponível no catálogo do HBO Max, Pretty Little Liars: Um Novo Pecado tem tudo para fazer o maior sucesso no streaming. Ambientado na cidade de Millwood, o spin-off conta a história de um grupo de adolescentes que se vê ameaçado pelos crimes que seus pais cometeram no passado.

“20 anos atrás, uma série de eventos trágicos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Agora, nos dias atuais, um grupo de adolescentes — um novo conjunto de mentirosas —, é atormentado por uma figura desconhecida”, afirma a sinopse oficial da nova série.

O elenco de Pretty Little Liars: Um Novo Pecado conta com Bailee Madison (Esposa de Mentirinha), Malia Pyles (Batwoman), Zaria (Black-ish), Maia Reficco (Kally’s Mashup) e Mallory Bechtel (Hereditário).

Parece promissor, certo? Listamos abaixo 6 curiosidades que você precisa saber sobre Pretty Little Liars: Um Novo Pecado no HBO Max; confira.

Um Novo Pecado é derivado de Pretty Little Liars

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado é um spin-off (derivado) da série Pretty Little Liars, exibida pela ABC. Na produção original, baseada nos livros de Sara Shepard, um grupo de adolescentes é obrigado a unir forças para desvendar o desaparecimento de uma amiga – tudo isso sob as ameaças da misteriosa A.

A série se tornou um grande sucesso de audiência, com 7 temporadas na TV americana. Antes de Um Novo Pecado, Pretty Littles Liars deu origem a dois derivados (ambos cancelados após uma temporada). A nova série, dessa forma, é o terceiro spin-off de Pretty Little Liars, e o primeiro a não ter relação com a trama original.

Nova cidade, novas personagens

Um Novo Pecado se passa no mesmo universo de Pretty Little Liars. No entanto, a série é ambientada na cidade de Millwood (Pensilvânia), ao invés de em Rosewood, onde acontecia a trama original. O lançamento do HBO Max foca em um novo grupo de adolescentes, que também passa a ser atormentado por um misterioso vilão.

As protagonistas de Pretty Little Liars: Um Novo Pecado incluem uma fã de filmes de terror chamada Tabby (Chandler Kinney); Noa (Maia Reficco), uma atleta popular que passa o verão em uma prisão juvenil; Imogen, uma mãe adolescente; Faran (Zaria), uma talentosa bailarina, e Mouse (Malie Pyles), uma nerd especialista em computadores.

Tom mais obscuro

Embora Pretty Little Liars tenha contado com inúmeras mortes em suas 7 temporadas, a série era caracterizada, primordialmente, como um mistério teen. Exibida pela CW, a produção evitava mostrar cenas de violência explícita.

Um Novo Pecado, por outro lado, será bem mais obscura. De acordo com os showrunners, o spin-off será “muito mais assustador” que a trama original, e deve apostar no mesmo estilo de icônicos filmes de terror. Em outras palavras, os fãs podem aguardar por muitos sustos e cenas brutais.

Os pais das garotas

Em entrevistas recentes, os showrunners de Pretty Little Liars: Um Novo Pecado revelaram que a série foca tanto nas adolescentes protagonistas quanto em seus pais. Como indica a sinopse, as jovens são atormentados por crimes que os pais cometeram no passado.

Na série original, o principal mistério – embora tenha contado com o envolvimento dos pais das protagonistas – envolvia somente as 5 adolescentes, que faziam de tudo para descobrir a verdadeira identidade de A.

Roberto Aguirre-Sacasa é o showrunner

I. Marlene King, a criadora de Pretty Little Liars, atua como produtora-executiva em Um Novo Pecado. O papel de showrunner, por outro lado, ficou para Roberto Aguirre-Sacasa, famoso por produzir algumas das séries teens mais populares da TV americana.

Você, provavelmente, conhece Roberto Aguirre-Sacasa como o showrunner das séries Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina. A produtora Lindsay Calhoon Bring – que colaborou com Aguirre-Sacasa em Sabrina – também está na nova série.

O elenco original de Pretty Little Liars retorna?

Infelizmente, o elenco da série original não deve retornar em Um Novo Pecado. No entanto, as atrizes de Pretty Little Liars afirmaram estar “animadas” para conferir a nova produção.

“Até onde eu sei, ninguém da série original está no novo projeto. Mas pelo que eu ouvi, ele será bem mais obscuro que Pretty Little Liars”, comentou Lucy Hale, a intérprete de Aria.

Shay Mitchell, a Emily Fields, deixou uma pontinha de esperança para os fãs de Pretty Little Liars.

“Nunca diga nunca! Estou animada para descobrir o que vai acontecer e para onde eles vão levar a história”, afirmou a atriz.

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado está no HBO Max. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.