6 filmes e séries do MCU para assistir antes de Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é um dos lançamentos mais aguardados da Marvel em 2023! O filme chega aos cinemas brasileiros em 16 de fevereiro. Enquanto o longa não estreia, vale a pena assistir a outros filmes e séries do MCU para se inteirar aos principais eventos da trama.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Mostramos abaixo os 6 filmes e séries da Marvel que você precisa assistir antes de Homem-Formiga 3; confira!

Homem-Formiga

O primeiro filme do Homem-Formiga, é claro, traz elementos essenciais para quem deseja entender a trama de Quantumania. Afinal, o longa introduz a figura de Scott Lang, o Homem-Formiga, no MCU, servindo como a primeira aventura solo do herói.

No filme, os fãs entendem como Scott Lang se tornou o Homem-Formiga, e compreendem melhor a extensão das habilidades do herói. Homem-Formiga também apresenta os principais personagens de Quantumania, como Hope van Dyne e Hank Pym.

Capitão América: Guerra Civil

Lançado em 2016, Capitão América: Guerra Civil mostra uma das primeiras interações do Homem-Formiga com os outros Vingadores. No filme, o personagem faz parte do “time Capitão América”, junto com o Soldado Invernal, a Feiticeira Escarlate, o Falcão e o Gavião Arqueiro.

A luta no aeroporto, uma das sequências mais memoráveis do longa, também conta com a primeira transformação do Homem-Formiga no Homem-Gigante. Por isso, vale a pena assistí-lo antes de conferir a trama de Quantumania nos cinemas.

Vingadores: Guerra Infinita

Os fãs da Marvel não precisam, necessariamente, assistir Vingadores: Guerra Infinita para compreender a trama de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Por outro lado, vale a pena rever o longa para relembrar alguns elementos da Saga do Infinito que influenciam o futuro do personagem.

O Homem-Formiga (junto com os outros personagens de sua franquia) não aparece em Guerra Infinita. O filme cita Scott Lang, dizendo que o personagem de Paul Rudd foi condenado à prisão domiciliar após os eventos de Capitão América: Guerra Civil.

Homem-Formiga e a Vespa

Para entender melhor a concepção do Reino Quântico em Quantumania, os fãs da Marvel devem rever Homem-Formiga e a Vespa. No filme, Paul Rudd divide o protagonismo com Evangeline Lilly, a intérprete de Hope van Dyne (a Vespa).

O filme mostra como Hope se transformou na Vespa, e também introduz Janet van Dyne, a mãe da personagem. Interpretada por Michelle Pfeiffer, a “Vespa original” passou décadas no Reino Quântico, e por isso, deve desempenhar um papel muito importante em Quantumania.

Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato é a culminação da Saga do Infinito. O filme é extremamente importante para quem deseja entender como o MCU chegou ao seu panorama atual – e o papel crucial que o Homem-Formiga desempenhou em toda essa história.

Em Ultimato, Scott Lang consegue escapar do Reino Quântico e, eventualmente, ajudar os Vingadores na viagem no tempo. A maneira como o filme explica essa misteriosa dimensão também é instrumental para a trama de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Loki

Finalmente, temos a 1ª temporada da série Loki, lançada em 2021 no Disney+. A produção é responsável por introduzir “Aquele Que Permanece”, a primeira variante de Kang, o Conquistador, no MCU. O personagem, como você já sabe, é o principal antagonista de Quantumania.

Logo, se você deseja saber mais sobre Kang, vale a pena assistir à 1ª temporada de Loki. O personagem de Tom Hiddleston, no entanto, não deve aparecer em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Porém, o conceito de “variantes” é muito importante para o filme.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia no Brasil em 16 de fevereiro. Todos os filmes que listamos acima (além da série Loki) estão disponíveis no Disney+.

